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Орбан раскрыл, что предпримет ЕС после отказа США помогать Украине - РИА Новости, 19.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:36 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/orban-2000279648.html
Орбан раскрыл, что предпримет ЕС после отказа США помогать Украине
Орбан раскрыл, что предпримет ЕС после отказа США помогать Украине - РИА Новости, 19.02.2025
Орбан раскрыл, что предпримет ЕС после отказа США помогать Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на закрытом заседании правящей фракции Фидес сообщил, что в ЕС уже обсуждают, какая страна сколько будет платить Украине... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T13:36:00+03:00
2025-02-19T13:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
венгрия
сша
виктор орбан
евросоюз
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БУДАПЕШТ, 19 фев - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на закрытом заседании правящей фракции Фидес сообщил, что в ЕС уже обсуждают, какая страна сколько будет платить Украине после прекращения финансовой поддержки США, Венгрию хотят принудить к выплате Киеву 500 миллионов евро в год, но об этом не может быть речи, сообщила газета Magyar Nemzet. "Американцы отказываются от финансирования Украины, а Брюссель хочет заставить заплатить за это европейцев, в том числе и нас, венгров. Уже лежит на столе предложение, чтобы мы, венгры, давали Украине по двести миллиардов форинтов (500 миллионов евро - ред.) в год", - приводит газета слова Орбана. По данным издания, глава венгерского правительства подчеркнул, что "об этом не может быть и речи", поскольку Украина "пока не выполнила ни одного условия для членства в ЕС".
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в мире, украина, венгрия, сша, виктор орбан, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Венгрия, США, Виктор Орбан, Евросоюз
Орбан раскрыл, что предпримет ЕС после отказа США помогать Украине

Орбан: в ЕС уже обсуждают, кто сколько будет платить Украине после отказа США

© AP Photo / Denes ErdosВиктор Орбан
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 19 фев - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на закрытом заседании правящей фракции Фидес сообщил, что в ЕС уже обсуждают, какая страна сколько будет платить Украине после прекращения финансовой поддержки США, Венгрию хотят принудить к выплате Киеву 500 миллионов евро в год, но об этом не может быть речи, сообщила газета Magyar Nemzet.
"Американцы отказываются от финансирования Украины, а Брюссель хочет заставить заплатить за это европейцев, в том числе и нас, венгров. Уже лежит на столе предложение, чтобы мы, венгры, давали Украине по двести миллиардов форинтов (500 миллионов евро - ред.) в год", - приводит газета слова Орбана.
По данным издания, глава венгерского правительства подчеркнул, что "об этом не может быть и речи", поскольку Украина "пока не выполнила ни одного условия для членства в ЕС".
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Орбан заявил, что ЕС следит за переговорами по Украине "из газет"
Вчера, 01:40
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВенгрияСШАВиктор ОрбанЕвросоюз
 
 
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