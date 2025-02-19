https://ria.ru/20250219/orban-2000279648.html
Орбан раскрыл, что предпримет ЕС после отказа США помогать Украине
Орбан раскрыл, что предпримет ЕС после отказа США помогать Украине - РИА Новости, 19.02.2025
Орбан раскрыл, что предпримет ЕС после отказа США помогать Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на закрытом заседании правящей фракции Фидес сообщил, что в ЕС уже обсуждают, какая страна сколько будет платить Украине... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T13:36:00+03:00
2025-02-19T13:36:00+03:00
2025-02-19T13:36:00+03:00
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БУДАПЕШТ, 19 фев - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на закрытом заседании правящей фракции Фидес сообщил, что в ЕС уже обсуждают, какая страна сколько будет платить Украине после прекращения финансовой поддержки США, Венгрию хотят принудить к выплате Киеву 500 миллионов евро в год, но об этом не может быть речи, сообщила газета Magyar Nemzet. "Американцы отказываются от финансирования Украины, а Брюссель хочет заставить заплатить за это европейцев, в том числе и нас, венгров. Уже лежит на столе предложение, чтобы мы, венгры, давали Украине по двести миллиардов форинтов (500 миллионов евро - ред.) в год", - приводит газета слова Орбана. По данным издания, глава венгерского правительства подчеркнул, что "об этом не может быть и речи", поскольку Украина "пока не выполнила ни одного условия для членства в ЕС".
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в мире, украина, венгрия, сша, виктор орбан, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Венгрия, США, Виктор Орбан, Евросоюз
Орбан раскрыл, что предпримет ЕС после отказа США помогать Украине
Орбан: в ЕС уже обсуждают, кто сколько будет платить Украине после отказа США
БУДАПЕШТ, 19 фев - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на закрытом заседании правящей фракции Фидес сообщил, что в ЕС уже обсуждают, какая страна сколько будет платить Украине после прекращения финансовой поддержки США, Венгрию хотят принудить к выплате Киеву 500 миллионов евро в год, но об этом не может быть речи, сообщила газета Magyar Nemzet.
"Американцы отказываются от финансирования Украины, а Брюссель хочет заставить заплатить за это европейцев, в том числе и нас, венгров. Уже лежит на столе предложение, чтобы мы, венгры, давали Украине по двести миллиардов форинтов (500 миллионов евро - ред.) в год", - приводит газета слова Орбана.
По данным издания, глава венгерского правительства подчеркнул, что "об этом не может быть и речи", поскольку Украина "пока не выполнила ни одного условия для членства в ЕС".