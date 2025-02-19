В Одессе прогремел новый взрыв
В Одессе после воздушной тревоги прогремел новый взрыв
© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные на месте пожара на территории предприятия в Черкассах
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные на месте пожара на территории предприятия в Черкассах. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Новый взрыв раздался в Одессе, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов.
Ранее в Одесской области действовала воздушная тревога. Мэр города Геннадий Труханов сообщал о серии взрывов.
"В Одессе снова прозвучал взрыв", - сообщает телеканал.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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