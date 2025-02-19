https://ria.ru/20250219/odessa-2000419647.html

В Одессе прогремел новый взрыв

В Одессе прогремел новый взрыв - РИА Новости, 19.02.2025

В Одессе прогремел новый взрыв

Новый взрыв раздался в Одессе, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов. РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T23:15:00+03:00

2025-02-19T23:15:00+03:00

2025-02-19T23:15:00+03:00

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Новый взрыв раздался в Одессе, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов. Ранее в Одесской области действовала воздушная тревога. Мэр города Геннадий Труханов сообщал о серии взрывов. "В Одессе снова прозвучал взрыв", - сообщает телеканал. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

в мире, одесса, россия, одесская область, геннадий труханов, вооруженные силы украины