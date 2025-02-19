https://ria.ru/20250219/odessa-2000414655.html
В Одессе прогремели взрывы
В Одессе прогремели взрывы - РИА Новости, 19.02.2025
В Одессе прогремели взрывы
Взрывы вновь прогремели в среду в Одессе на юге Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T22:32:00+03:00
2025-02-19T22:32:00+03:00
2025-02-19T22:32:00+03:00
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Взрывы вновь прогремели в среду в Одессе на юге Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". Ранее о взрывах в Одессе сообщал мэр города Геннадий Труханов. "Взрыв в Одессе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Спустя некоторое время телеканал сообщил еще об одном взрыве в городе. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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В мире, Одесса, Россия, Украина, Геннадий Труханов, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Одессе прогремели взрывы
В Одессе вновь прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги