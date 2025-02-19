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В большой части домов в Одессе после взрывов нет света, тепла и воды
В большой части домов в Одессе после взрывов нет света, тепла и воды - РИА Новости, 19.02.2025
В большой части домов в Одессе после взрывов нет света, тепла и воды
Водоснабжение, теплоснабжение и электричество отсутствуют в большой части домов в Одессе на Украине после взрывов, сообщил мэр города Геннадий Труханов. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T03:39:00+03:00
2025-02-19T03:39:00+03:00
2025-02-19T03:39:00+03:00
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Водоснабжение, теплоснабжение и электричество отсутствуют в большой части домов в Одессе на Украине после взрывов, сообщил мэр города Геннадий Труханов. "Отсутствуют электро-, водо- и теплоснабжение в большой части домов", - написал Труханов в своем Telegram-канале. Ранее украинские телеканалы "Общественное" и "Новости.LIVE" сообщали о взрывах в Одессе. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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одесса, россия, украина, геннадий труханов, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Одесса, Россия, Украина, Геннадий Труханов, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В большой части домов в Одессе после взрывов нет света, тепла и воды
Труханов: большая часть домов в Одессе осталась без воды, тепла и электричества