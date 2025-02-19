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Силовики рассказали о еще одном обыске по делу Пономарева* - РИА Новости, 19.02.2025
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09:17 19.02.2025 (обновлено: 12:03 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/obysk-2000214360.html
Силовики рассказали о еще одном обыске по делу Пономарева*
Силовики рассказали о еще одном обыске по делу Пономарева* - РИА Новости, 19.02.2025
Силовики рассказали о еще одном обыске по делу Пономарева*
Обыск по новому делу в отношении бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева* прошел в том числе у брата скандально известного экс-адвоката Марка Фейгина*... РИА Новости, 19.02.2025
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россия
польша
илья пономарев
марк фейгин
госдума рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Обыск по новому делу в отношении бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева* прошел в том числе у брата скандально известного экс-адвоката Марка Фейгина* Ростислава Фейгина*. "Обыск по новому делу в отношении Пономарева* прошел в том числе у брата экс-адвоката Марка Фейгина*", - сообщили РИА Новости в силовых структурах. Обыски у соратников скрывающегося за границей Пономарева* проходят в девяти регионах России, основанием стало уголовное дело о насильственном захвате власти. Следственное управление ФСБ возбудило в отношении Пономарева* и других лиц уголовное дело по статьям о насильственном захвате власти, а также организации террористического сообщества и участии в нем. Дело возбудили на основе данных об учреждении Пономаревым* в Польше в 2022 году политического движения "Съезд народных депутатов" (Kongres Deputowanych Ludowych), деятельность которого признана нежелательной в России. Целью этого движения является насильственный захват власти и изменение конституционного строя в РФ.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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польша
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Обыск по новому делу в отношении экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева*
Обыск по новому делу в отношении экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева*
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россия, польша, илья пономарев, марк фейгин, госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Россия, Польша, Илья Пономарев, Марк Фейгин, Госдума РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
Силовики рассказали о еще одном обыске по делу Пономарева*

Обыск по новому делу в отношении Пономарева прошел у брата экс-адвоката Фейгина

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Обыск по новому делу в отношении бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева* прошел в том числе у брата скандально известного экс-адвоката Марка Фейгина* Ростислава Фейгина*.
"Обыск по новому делу в отношении Пономарева* прошел в том числе у брата экс-адвоката Марка Фейгина*", - сообщили РИА Новости в силовых структурах.
Обыски у соратников скрывающегося за границей Пономарева* проходят в девяти регионах России, основанием стало уголовное дело о насильственном захвате власти.
Следственное управление ФСБ возбудило в отношении Пономарева* и других лиц уголовное дело по статьям о насильственном захвате власти, а также организации террористического сообщества и участии в нем. Дело возбудили на основе данных об учреждении Пономаревым* в Польше в 2022 году политического движения "Съезд народных депутатов" (Kongres Deputowanych Ludowych), деятельность которого признана нежелательной в России. Целью этого движения является насильственный захват власти и изменение конституционного строя в РФ.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Илья Пономарев* - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Органы госбезопасности установили всех соратников Пономарева*
08:28
 
РоссияПольшаИлья ПономаревМарк ФейгинГосдума РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Безопасность
 
 
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