https://ria.ru/20250219/obstrel-2000267009.html

Житель Белгородской области получил ранение при атаке украинского дрона

Житель Белгородской области получил ранение при атаке украинского дрона - РИА Новости, 19.02.2025

Житель Белгородской области получил ранение при атаке украинского дрона

Мужчина ранен в результате атаки дрона на автомобиль в поселке Октябрьский Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T12:44:00+03:00

2025-02-19T12:44:00+03:00

2025-02-19T13:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

вооруженные силы украины

происшествия

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 19 фев - РИА Новости. Мужчина ранен в результате атаки дрона на автомобиль в поселке Октябрьский Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В поселке Октябрьский Белгородского района в результате атаки дрона на автомобиль ранен мужчина. Бойцы самообороны доставили пострадавшего со множественными осколочными ранениями лица, предплечья и ноги в Октябрьскую ЦРБ, где ему оказывают первую помощь. Для прохождения дальнейшего лечения бригада СМП транспортирует его в областную клиническую больницу. Машина повреждена", - написал Гладков.Губернатор добавил, что в селе Колыхалино Валуйского округа FPV-дрон ударил по грузовому автомобилю, повредив транспортное средство.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, вячеслав гладков