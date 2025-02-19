Житель Белгородской области получил ранение при атаке украинского дрона
Гладков: мужчина ранен при атаке дрона ВСУ на автомобиль в посёлке Октябрьский
Фельдшер в автомобиле скорой помощи. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 19 фев - РИА Новости. Мужчина ранен в результате атаки дрона на автомобиль в поселке Октябрьский Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В поселке Октябрьский Белгородского района в результате атаки дрона на автомобиль ранен мужчина. Бойцы самообороны доставили пострадавшего со множественными осколочными ранениями лица, предплечья и ноги в Октябрьскую ЦРБ, где ему оказывают первую помощь. Для прохождения дальнейшего лечения бригада СМП транспортирует его в областную клиническую больницу. Машина повреждена", - написал Гладков.
Губернатор добавил, что в селе Колыхалино Валуйского округа FPV-дрон ударил по грузовому автомобилю, повредив транспортное средство.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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