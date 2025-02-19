https://ria.ru/20250219/obligatsii-2000192883.html

Суд арестовал облигации экс-зампреда "Интеркоммерц" в банке Люксембурга

Суд арестовал облигации экс-зампреда "Интеркоммерц" в банке Люксембурга - РИА Новости, 19.02.2025

Суд арестовал облигации экс-зампреда "Интеркоммерц" в банке Люксембурга

Басманный суд Москвы арестовал ценные бумаги на счетах в банке Люксембурга бывшего заместителя председателя правления банка "Интеркоммерц" Александра... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T03:22:00+03:00

2025-02-19T03:22:00+03:00

2025-02-19T03:22:00+03:00

происшествия

россия

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тимур иванов

московский городской суд

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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал ценные бумаги на счетах в банке Люксембурга бывшего заместителя председателя правления банка "Интеркоммерц" Александра Бугаевского, который находится в международном розыске по делу о хищении 3,2 миллиарда рублей у банка, следует из документов в распоряжении РИА Новости. Уголовное дело было возбуждено еще 30 марта 2016 года в отношении бывшего председателя правления банка Александра Бугаевского и иных неустановленных лиц по факту хищения денежных средств банка "Интеркоммерц" на сумму 3,2 миллиарда рублей. Сам он находится в международном розыске. Как следует из документов (имеются в распоряжении РИА Новости), арест был наложен на "имущество, приобретённое в результате преступных действий Бугаевским А.С., а также других лиц". Среди них 7 миллионов 925 штук ценных бумаг (облигаций), которые хранятся на счете Райффайзен Банка в Люксембурге, а также денежные средства на 18 счетах в российских банках, открытых на его имя, супруги, сына и дочери. Кроме того, осенью 2024 года по данному делу аналогичные обвинения были предъявлены бывшему заместителю министра обороны России Тимуру Иванову. Вместе с ним по делу проходит его бывший подчиненный Антон Филатов. Оба вину не признают. Сейчас материалы находятся в Хамовническом районном суде Москвы, который 29 января в ходе предварительного слушания по делу принял решение о его передачи по подсудности в Мосгорсуд и рассмотрении в закрытом режиме. Защита фигурантов не согласилась с изменением места рассмотрения дела и обжаловала данное решение. Дата рассмотрения жалоб пока не назначена, поскольку они и само дело еще не были переданы из районного суда в Мосгорсуд. Для Иванова это дело о растрате хронологически стало вторым. Кроме этого, бывший замминистра обороны обвиняется в растрате более 200 миллионов рублей на продаже паромов для Керченской переправы. Что касается обвинения в хищении 3,2 миллиарда рублей у лопнувшего банка "Интеркоммерц", Иванову и Филатову вменили ч. 4 ст. 160 (растрата в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 174.1 (легализация денежных средств в особо крупном размере организованной группой) УК РФ.

https://ria.ru/20250217/blinovskaya-1999832470.html

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происшествия, россия, москва, тимур иванов, московский городской суд