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Югорские рыбные консервы представлены на выставке в ОАЭ
Югорские рыбные консервы представлены на выставке в ОАЭ - РИА Новости, 19.02.2025
Югорские рыбные консервы представлены на выставке в ОАЭ
Нижневартовский рыбоконсервный комбинат представил свою продукцию на международной выставке продуктов питания Gulfood – 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах,... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T10:20:00+03:00
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2025-02-19T10:20:00+03:00
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев – РИА Новости. Нижневартовский рыбоконсервный комбинат представил свою продукцию на международной выставке продуктов питания Gulfood – 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает Фонд развития Югры. "Комбинат "Санта-Мария" является одним из крупнейших предприятий по переработке рыбы в Югре, а их продукция отмечена знаком "Халяль". В Дубае планирует заключить контракты на поставку своей продукции в ОАЭ и другие страны Персидского залива", - говорится в сообщении. Выставка продуктов питания Gulfood – 2025 открылась в Дубае 17 февраля. Российский экспортный центр на выставке запланировал более 700 деловых встреч между российскими компаниями-участницами экспозиции и дистрибьюторами, трейдерами, представителями торговых сетей из ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейта, Египта, Индии, Омана и других стран. Всего под брендом "Сделано в России" в национальной экспозиции представлены 115 компаний из 40 регионов РФ.
https://ria.ru/20250213/yugra-1999064279.html
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оаэ, саудовская аравия, дубай, ханты-мансийский автономный округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ, ОАЭ, Саудовская Аравия, Дубай, Ханты-Мансийский автономный округ
Югорские рыбные консервы представлены на выставке в ОАЭ
Югорские рыбные консервы представлены на выставке Gulfood в ОАЭ