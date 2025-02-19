https://ria.ru/20250219/novogrodovka-2000200963.html

ВСУ расстреляли в Новогродовке четырех детей

ВСУ расстреляли в Новогродовке четырех детей - РИА Новости, 19.02.2025

ВСУ расстреляли в Новогродовке четырех детей

Украинские военные расстреляли четверых детей в Новогродовке в ДНР, сообщил РИА Новости местный житель, ставший очевидцем происшествия. РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T06:16:00+03:00

2025-02-19T06:16:00+03:00

2025-02-19T09:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

новогродовка

донецкая народная республика

селидово

министерство обороны рф (минобороны рф)

владимир путин

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ДОНЕЦК, 19 фев — РИА Новости. Украинские военные расстреляли четверых детей в Новогродовке в ДНР, сообщил РИА Новости местный житель, ставший очевидцем происшествия. "Я видел, как детей расстреливали. Дети из окон тикали (убегали. — Прим. ред.), когда вот это все произошло. И украинские (военные. — Прим. ред.) начали (их. — Прим. ред.) расстреливать. Их было пятеро (детей. — Прим. ред.). Но один успел спрятаться. Из окон выпрыгивали", — сказал собеседник агентства.По его словам, трагедия произошла у соседнего дома на улице Тургенева."Там жили люди, семья. Одного зовут Серега, жена его Марина. Самому старшему (из детей. — Прим. ред.) 15 лет", — добавил местный житель.Президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны отметил, что киевские власти каждый день совершают преступления против своего и российского народа, поэтому задача органов военной юстиции — зафиксировать все эти нарушения, особенно против мирного населения, а задача спецслужб — найти и покарать преступников.

https://ria.ru/20250129/kiev-1996026534.html

https://ria.ru/20250212/vsu-1998797430.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

новогродовка

донецкая народная республика

селидово

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новогродовка, донецкая народная республика, селидово, министерство обороны рф (минобороны рф), владимир путин