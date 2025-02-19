Рейтинг@Mail.ru
ВСУ расстреляли в Новогродовке четырех детей - РИА Новости, 19.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:16 19.02.2025 (обновлено: 09:53 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/novogrodovka-2000200963.html
ВСУ расстреляли в Новогродовке четырех детей
ВСУ расстреляли в Новогродовке четырех детей - РИА Новости, 19.02.2025
ВСУ расстреляли в Новогродовке четырех детей
Украинские военные расстреляли четверых детей в Новогродовке в ДНР, сообщил РИА Новости местный житель, ставший очевидцем происшествия. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T06:16:00+03:00
2025-02-19T09:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
новогродовка
донецкая народная республика
селидово
министерство обороны рф (минобороны рф)
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983562707_0:54:3068:1780_1920x0_80_0_0_82b80c1779bcb701683cc8b095e8771b.jpg
ДОНЕЦК, 19 фев — РИА Новости. Украинские военные расстреляли четверых детей в Новогродовке в ДНР, сообщил РИА Новости местный житель, ставший очевидцем происшествия. "Я видел, как детей расстреливали. Дети из окон тикали (убегали. — Прим. ред.), когда вот это все произошло. И украинские (военные. — Прим. ред.) начали (их. — Прим. ред.) расстреливать. Их было пятеро (детей. — Прим. ред.). Но один успел спрятаться. Из окон выпрыгивали", — сказал собеседник агентства.По его словам, трагедия произошла у соседнего дома на улице Тургенева."Там жили люди, семья. Одного зовут Серега, жена его Марина. Самому старшему (из детей. — Прим. ред.) 15 лет", — добавил местный житель.Президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны отметил, что киевские власти каждый день совершают преступления против своего и российского народа, поэтому задача органов военной юстиции — зафиксировать все эти нарушения, особенно против мирного населения, а задача спецслужб — найти и покарать преступников.
https://ria.ru/20250129/kiev-1996026534.html
https://ria.ru/20250212/vsu-1998797430.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
новогродовка
донецкая народная республика
селидово
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983562707_288:0:3017:2047_1920x0_80_0_0_f2316b0567eb60fb32e8e7fef22056f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новогродовка, донецкая народная республика, селидово, министерство обороны рф (минобороны рф), владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Новогродовка, Донецкая Народная Республика, Селидово, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Владимир Путин
ВСУ расстреляли в Новогродовке четырех детей

ВСУ расстреляли четырех детей в Новогродовке в ДНР, самому старшему было 15 лет

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 19 фев — РИА Новости. Украинские военные расстреляли четверых детей в Новогродовке в ДНР, сообщил РИА Новости местный житель, ставший очевидцем происшествия.
"Я видел, как детей расстреливали. Дети из окон тикали (убегали. — Прим. ред.), когда вот это все произошло. И украинские (военные. — Прим. ред.) начали (их. — Прим. ред.) расстреливать. Их было пятеро (детей. — Прим. ред.). Но один успел спрятаться. Из окон выпрыгивали", — сказал собеседник агентства.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
Жительница Новогродовки рассказала, как Киев отбирал детей у их родителей
29 января, 03:18
По его словам, трагедия произошла у соседнего дома на улице Тургенева.
"Там жили люди, семья. Одного зовут Серега, жена его Марина. Самому старшему (из детей. — Прим. ред.) 15 лет", — добавил местный житель.
Военнослужащий об эвакуации мирных жителей освобожденного села Николаево-Дарьино - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Украинские боевики убили почти всех мужчин в курском селе Николаево-Дарьино
12 февраля, 11:06

Этот город расположен на Донецком участке фронта на рубеже Селидово — Новогродовка — Гродовка. Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта силами группировки войск "Центр" 8 сентября прошлого года.

Президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны отметил, что киевские власти каждый день совершают преступления против своего и российского народа, поэтому задача органов военной юстиции — зафиксировать все эти нарушения, особенно против мирного населения, а задача спецслужб — найти и покарать преступников.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеНовогродовкаДонецкая Народная РеспубликаСелидовоМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Владимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала