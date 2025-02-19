ВСУ расстреляли в Новогродовке четырех детей
ВСУ расстреляли четырех детей в Новогродовке в ДНР, самому старшему было 15 лет
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 фев — РИА Новости. Украинские военные расстреляли четверых детей в Новогродовке в ДНР, сообщил РИА Новости местный житель, ставший очевидцем происшествия.
"Я видел, как детей расстреливали. Дети из окон тикали (убегали. — Прим. ред.), когда вот это все произошло. И украинские (военные. — Прим. ред.) начали (их. — Прим. ред.) расстреливать. Их было пятеро (детей. — Прим. ред.). Но один успел спрятаться. Из окон выпрыгивали", — сказал собеседник агентства.
По его словам, трагедия произошла у соседнего дома на улице Тургенева.
"Там жили люди, семья. Одного зовут Серега, жена его Марина. Самому старшему (из детей. — Прим. ред.) 15 лет", — добавил местный житель.
Этот город расположен на Донецком участке фронта на рубеже Селидово — Новогродовка — Гродовка. Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта силами группировки войск "Центр" 8 сентября прошлого года.
Президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны отметил, что киевские власти каждый день совершают преступления против своего и российского народа, поэтому задача органов военной юстиции — зафиксировать все эти нарушения, особенно против мирного населения, а задача спецслужб — найти и покарать преступников.
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