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В Нижнем Новгороде автобус насмерть сбил женщину и поехал дальше
В Нижнем Новгороде автобус насмерть сбил женщину и поехал дальше - РИА Новости, 19.02.2025
В Нижнем Новгороде автобус насмерть сбил женщину и поехал дальше
Автобус насмерть сбил женщину, вышедшую из такси возле вокзала в Нижнем Новгороде, сообщила Госавтоинспекция региона. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T16:55:00+03:00
2025-02-19T16:55:00+03:00
2025-02-19T23:24:00+03:00
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 фев — РИА Новости. Автобус насмерть сбил женщину, вышедшую из такси возле вокзала в Нижнем Новгороде, сообщила Госавтоинспекция региона. Трагедия произошла во вторник, в 12:30 мск, на площади Революции. "Водитель автобуса совершил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть в неустановленном месте, в зоне видимости пешеходного перехода, перед близко идущим транспортом. Пешеход погиб", — говорится в сообщении. Как следует из видео с камеры наблюдения, женщина вышла из такси в месте, где парковаться автомобилям запрещено, и шагнула прямо под подъезжающий автобус. Водитель ПАЗа, не заметив сбитого им пешехода, продолжил движение и остановился не сразу.
https://ria.ru/20241201/dtp-1986750518.html
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происшествия, нижний новгород, россия
Происшествия, Нижний Новгород, Россия
В Нижнем Новгороде автобус насмерть сбил женщину и поехал дальше
В Нижнем Новгороде автобус насмерть сбил женщину, вышедшую из такси у вокзала