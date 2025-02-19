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В Нижнем Новгороде автобус насмерть сбил женщину и поехал дальше - РИА Новости, 19.02.2025
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16:55 19.02.2025 (обновлено: 23:24 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/novgorod-2000342718.html
В Нижнем Новгороде автобус насмерть сбил женщину и поехал дальше
В Нижнем Новгороде автобус насмерть сбил женщину и поехал дальше - РИА Новости, 19.02.2025
В Нижнем Новгороде автобус насмерть сбил женщину и поехал дальше
Автобус насмерть сбил женщину, вышедшую из такси возле вокзала в Нижнем Новгороде, сообщила Госавтоинспекция региона. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T16:55:00+03:00
2025-02-19T23:24:00+03:00
происшествия
нижний новгород
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 фев — РИА Новости. Автобус насмерть сбил женщину, вышедшую из такси возле вокзала в Нижнем Новгороде, сообщила Госавтоинспекция региона. Трагедия произошла во вторник, в 12:30 мск, на площади Революции. "Водитель автобуса совершил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть в неустановленном месте, в зоне видимости пешеходного перехода, перед близко идущим транспортом. Пешеход погиб", — говорится в сообщении. Как следует из видео с камеры наблюдения, женщина вышла из такси в месте, где парковаться автомобилям запрещено, и шагнула прямо под подъезжающий автобус. Водитель ПАЗа, не заметив сбитого им пешехода, продолжил движение и остановился не сразу.
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происшествия, нижний новгород, россия
Происшествия, Нижний Новгород, Россия
В Нижнем Новгороде автобус насмерть сбил женщину и поехал дальше

В Нижнем Новгороде автобус насмерть сбил женщину, вышедшую из такси у вокзала

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 фев — РИА Новости. Автобус насмерть сбил женщину, вышедшую из такси возле вокзала в Нижнем Новгороде, сообщила Госавтоинспекция региона.
Трагедия произошла во вторник, в 12:30 мск, на площади Революции.
«
"Водитель автобуса совершил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть в неустановленном месте, в зоне видимости пешеходного перехода, перед близко идущим транспортом. Пешеход погиб", — говорится в сообщении.
Как следует из видео с камеры наблюдения, женщина вышла из такси в месте, где парковаться автомобилям запрещено, и шагнула прямо под подъезжающий автобус. Водитель ПАЗа, не заметив сбитого им пешехода, продолжил движение и остановился не сразу.
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