https://ria.ru/20250219/nikolaev-2000229959.html

В Николаеве прогремел взрыв

В Николаеве прогремел взрыв - РИА Новости, 19.02.2025

В Николаеве прогремел взрыв

Взрыв прогремел в среду в Николаеве на юге Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "24 канал". РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T10:34:00+03:00

2025-02-19T10:34:00+03:00

2025-02-19T10:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

россия

николаев (украина)

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Взрыв прогремел в среду в Николаеве на юге Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "24 канал". Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, по состоянию на 10.27 мск тревога звучит в Одесской, Николаевской, Сумской и Харьковской областях Украины, а также на подконтрольной ВСУ части Херсонской обстали. "Взрыв в Николаеве", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале. Официальной информации о взрыве не поступало. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250101/nikolaev-1992253225.html

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украина, россия, николаев (украина), дмитрий песков, вооруженные силы украины