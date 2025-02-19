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В Николаеве прогремел взрыв - РИА Новости, 19.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:34 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/nikolaev-2000229959.html
В Николаеве прогремел взрыв
В Николаеве прогремел взрыв - РИА Новости, 19.02.2025
В Николаеве прогремел взрыв
Взрыв прогремел в среду в Николаеве на юге Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "24 канал". РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T10:34:00+03:00
2025-02-19T10:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
николаев (украина)
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Взрыв прогремел в среду в Николаеве на юге Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "24 канал". Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, по состоянию на 10.27 мск тревога звучит в Одесской, Николаевской, Сумской и Харьковской областях Украины, а также на подконтрольной ВСУ части Херсонской обстали. "Взрыв в Николаеве", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале. Официальной информации о взрыве не поступало. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250101/nikolaev-1992253225.html
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украина, россия, николаев (украина), дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Николаев (Украина), Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Николаеве прогремел взрыв

В Николаеве прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

© Фото : Днепропетровская областная военная администрацияУкраинский пожарный
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© Фото : Днепропетровская областная военная администрация
Украинский пожарный. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Взрыв прогремел в среду в Николаеве на юге Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "24 канал".
Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, по состоянию на 10.27 мск тревога звучит в Одесской, Николаевской, Сумской и Харьковской областях Украины, а также на подконтрольной ВСУ части Херсонской обстали.
"Взрыв в Николаеве", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале.
Официальной информации о взрыве не поступало.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Украина - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
В Николаеве прогремели взрывы
1 января, 17:43
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияНиколаев (Украина)Дмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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