https://ria.ru/20250219/neyroset-1999175822.html

Вставай на лыжи: на курорте "Роза Хутор" горнолыжникам помогает нейросеть

Вставай на лыжи: на курорте "Роза Хутор" горнолыжникам помогает нейросеть - РИА Новости, 19.02.2025

Вставай на лыжи: на курорте "Роза Хутор" горнолыжникам помогает нейросеть

Аномально теплая зима почти не дала насладиться снегом москвичам и другим жителям Центральной России. Но не все еще потеряно. Те, кто соскучился по снегу,... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T10:23:00+03:00

2025-02-19T10:23:00+03:00

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Аномально теплая зима почти не дала насладиться снегом москвичам и другим жителям Центральной России. Но не все еще потеряно. Те, кто соскучился по снегу, горному воздуху, зимнему спорту или давно мечтал стать частью горнолыжного сообщества, могут отправиться на курорт "Роза Хутор", где сезон катания длится вплоть до апреля. А заодно – оценить инновационный сервис для туристов, которого пока нет нигде в мире. Это система Yeti.Coach ("Тренер Йети") на основе искусственного интеллекта, которая помогает лыжникам если не достичь идеального уровня, то точно усовершенствовать технику катания. Подробнее об этом нововведении и других популярных услугах курорта – в материале РИА Новости.Идеальный спуск под контролем нейросетиТуристы, которые уже имеют опыт катания на лыжах, могут воспользоваться новым проектом курорта. Система Yeti.Coach готова не только снять ваш спуск на видео, но и помочь исправить ошибки с помощью нейросети. Чтобы наладить общение с ИИ, нужно подняться к трассе "Нагано". А дальше – пройти через стартовую арку по своему ски-пассу и наслаждаться спуском.Вдоль трассы установлено пять Ultra HD-камер (камеры ультравысокой четкости), которые фиксируют спуск во всех подробностях и со всех ракурсов. Мало того – на трассе есть датчики, подобные тем, которые используются в состязаниях олимпийского уровня. Применяются и алгоритмы машинного зрения."Благодаря высокоточному нейросетевому анализу гости курорта могут увидеть свою технику катания со стороны и получить обратную связь с рекомендациями по ее улучшению", – рассказал заместитель генерального директора по маркетингу и продажам курорта "Роза Хутор" Рушан Сабиров.Сервис Yeti.Coach может проанализировать прокат как начинающего лыжника, так и профессионала. Новинка уже вызвала интерес у гостей курорта: с начала сезона Yeti.Coach воспользовались более 1500 горнолыжников, отметил Сабиров.Получить доступ к сервису просто. Завершив спуск, нужно зайти на сайт rosa.yeti.coach и ввести номер своего ски-пасса – вы получите видео своего спуска и персональные рекомендации. Многим любителям экстрима важно оценить уровень своего катания и сравнить результаты с достижениями других. Трасса рассчитана не на "скоростное" прохождение, а именно на оценку правильности действий при спуске.Ну а тем, кто захочет поделиться своими успехами в соцсетях, доступно видео спуска в удобном для размещения в соцсети вертикальном формате, снятое с разных камер.ИИ – хорошо, но инструктор – важнееПопулярность горнолыжного спорта в России активно растет: поток туристов на высокогорные курорты в 2024 году увеличился на 19%. В эти новогодние праздники 2025 года в Сочи побывало более 200 тысяч человек, причем половина из них – именно для того, чтобы покататься на горных лыжах или сноуборде, ощутить крутизну виражей, красоту гор и скорость.Многие туристы приезжают на "Розу Хутор" впервые. И большинство из них хотят встать на горные лыжи или сноуборд. Конечно, одним ИИ здесь не обойтись – новичкам необходима помощь инструктора. Сейчас на курорте работают более 200 специалистов горнолыжной школы, которые прошли обучение в Национальной лиге инструкторов. Если вы делаете первые шаги на склоне, то перед знакомством с ИИ стоит все-таки пообщаться со специалистом."Начинать катание лучше всего с занятий с инструктором, который учтет ваш уровень подготовки, физическую форму и цели, что сделает процесс обучения более эффективным. Самостоятельное обучение может занять гораздо больше времени, а ошибки в технике могут закрепиться. Инструктор сразу укажет на недочеты и поможет их исправить. Занятия с профессионалом помогут вам чувствовать себя увереннее на склоне, что сделает процесс обучения более приятным и комфортным, а еще это сэкономит время — с инструктором вы пройдете на канатную дорогу без очереди, а значит у вас будет больше времени на склоне", – объяснила руководитель горнолыжной школы курорта "Роза Хутор" Анна Тигушкина.На курорте "Роза Хутор" 105 километров трасс с 32 современными подъемниками, которыми за весь зимний сезон пользуются почти миллион туристов. Помимо 52 трасс всех уровней сложности, на курорте работают два сноупарка, учебные склоны и необходимая горнолыжная инфраструктура.Лыжи напрокат – это модноМногие новички чуть ли не в первый день покупают оборудование для катания, но без консультации со специалистом лучше этого не делать. Тем более, и лыжи, и сноуборды, и остальное снаряжение можно взять напрокат, где вам и дадут ценные советы. Это удобно, экономично и, кстати, модно. И даже, если вы решили остановиться вне курорта, а, например, на море, то куда удобнее получить подготовленное оборудование прямо перед склоном, а не тащить его на себе.Всего на курорте работает девять пунктов проката, в которых представлено более 4 тысяч комплектов инвентаря на любой уровень катания. К слову, все снаряжение, взятое в прокате, обслуживается в ски-сервисах бесплатно. То есть можно безлимитно смазывать лыжи или проводить заточку кантов, что за неделю катания точно потребуется.Одно из важных правил безопасного катания – не торопить события."После нескольких успешных занятий хочется скорее попробовать свои силы на более сложной трассе. Необходимо оценивать свои силы адекватно и помнить, что в вашем распоряжении — настоящий спортивный снаряд. Если переоценить возможности, то, замешкавшись, можно помешать другим и создать опасную ситуацию", – предупредила Анна Тигушкина.Для самых маленьких райдеровНа курорте доступны обучающие сервисы не только для взрослых, но и для детей от трех лет. Для маленьких спортсменов работает горнолыжный клуб "Егорка", занятия проходят в игровой форме на специальном детском склоне. Для занятий инструкторы используют мягкие модули-препятствия, "рули", "кисточки". Для самых маленьких горнолыжников предусмотрена программа на 45 минут, а ребята постарше могут провести целый день, катаясь и играя. Помимо обучения катанию дети изучают правила FIS, посещают тюбинг, "Хаски-хутор", мастер-классы.Для взрослых туристов действует специальное предложение "Начинаем кататься", которое включает и учебный ски-пасс и прокат оборудования и занятия с инструктором в группе.Вип-турникеты и бонусы для туристовК слову, об очередях, в которых совсем не хочется стоять любителям экстрима. В пик сезона для того, чтобы подняться на самые популярные склоны иногда придется и подождать посадки на подъемник. Но тут кроме волонтеров и других возможностей по регулированию гостевых потоков на помощь вновь приходят it-решения."Обеспечивая качественный отдых, курорт продолжит активно развивать информационные сервисы. Особое внимание уделяется внедрению современных технологий в сфере управления загрузкой трасс и подъемников, что позволяет оптимально спланировать время в горах", – рассказал Рушан Сабиров.Чтобы решить проблему очередей, планируется ввести новый однодневный комбо-тариф "Приоритет", который позволит желающим воспользоваться специальным турникетом и проходить на подъемники по выделенному коридору.Пока же упростить жизнь гостям помогает мобильное приложение "Роза Хутор" (6+). Через него можно узнать о загрузке трасс и подъемников, о наличии мест в ресторанах и на парковках, скидках на ски-пассы, купить билеты на канатные дороги, а также концерты и другие развлекательные мероприятия, а если нужно – оперативно связаться с информационным центром курорта.Для тех, кто уже успел влюбиться в "Розу Хутор" и планирует вернуться на курорт, есть программа лояльности "Роза бонус". В ней зарегистрировано уже более 100 тысяч человек. Программа лояльности позволяет с выгодой приобретать услуги на сайте и в мобильном приложении, копить бонусы, а также получать подарки и спецпредложения ко дню рождения.К закрытию сезона на курорте запланированы масштабные спортивные и музыкальные фестивали: с 24 по 30 марта пройдет "Нью стар кемп" (18+), а с 1 по 6 апреля – Кубок России по сноуборду (16+).Горная романтика и скоростные саниПожалуй, самая романтичная услуга курорта – это "Рассвет на трассе" – специальная программа, благодаря которой поклонники горной романтики могут встретить восход солнца на вершине Роза Пик, высота которой составляет 2320 метров над уровнем моря. После этого можно прокатиться по свежей трассе и позавтракать в ресторане "Высота 2320".Кстати, о питании райдеров и остальных туристов. На курорте "Роза Хутор" гостей ждут десятки ресторанов и кафе разных концепций и ценового сегмента – от кофеен до заведений с блюдами высокой кухни.В зимний сезон продолжают работать круглогодичные аттракционы курорта. Например, родельбан – скоростные сани, которые скользят по рельсам, разгоняясь до 40 километров в час.У любителей острых ощущений и эффектных фото популярны высокогорные качели и мосты, а для семей с детьми есть тюбинги и семейный каток в Ледовом дворце на территории "Роза Долина" (нижний уровень курорта, расположенный среди гор, вдоль реки Мзымта).Если захочется отдохнуть от адреналина, отправляйтесь кататься на собачьих упряжках в "Хаски-хутор". Неподалеку, на высоте 1100 метров, с потрясающим видом на Кавказские горы расположен парк "Пача Мама", где обитают настоящие перуанские альпаки и вислоухие кролики. И те, и другие любят морковку, которую, для угощения милых пушистиков, вам предоставят прямо в парке.РЕКЛАМА, ООО "Роза Хутор", ИНН 7702347870, erid: F7NfYUJCUneRGyXFoGkG

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, сочи, роза хутор, нейросети , туризм, отдых