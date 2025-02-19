https://ria.ru/20250219/nelegaly-2000203908.html
В ДНР выявили и выдворили 11 нелегалов
В ДНР выявили и выдворили 11 нелегалов - РИА Новости, 19.02.2025
В ДНР выявили и выдворили 11 нелегалов
Силовики в ДНР выявили и выдворили 11 незаконных мигрантов в Мариуполе и Иловайске, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T07:18:00+03:00
2025-02-19T07:18:00+03:00
2025-02-19T07:18:00+03:00
донецкая народная республика
мариуполь
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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ДОНЕЦК, 19 фев - РИА Новости. Силовики в ДНР выявили и выдворили 11 незаконных мигрантов в Мариуполе и Иловайске, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. "В результате совместных мероприятий Управления ФСБ России по ДНР, МВД по ДНР и Росгвардии в г. Мариуполе и г. Иловайске выявлены иностранные граждане, незаконно пребывающие на территории Российской Федерации. Одиннадцать мигрантов привлечены к административной ответственности", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что они были привлечены к административной ответственности за нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания и принудительно выдворены за пределы страны. В настоящее время силовиками продолжаются проверочные мероприятия на территории Донецкой Народной Республики.
https://ria.ru/20250205/migratsiya-1997403477.html
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донецкая народная республика, мариуполь, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Донецкая Народная Республика, Мариуполь, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В ДНР выявили и выдворили 11 нелегалов
В Мариуполе и Иловайске силовики выявили и выдворили 11 нелегальных мигрантов