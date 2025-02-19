https://ria.ru/20250219/nelegaly-2000203908.html

В ДНР выявили и выдворили 11 нелегалов

В ДНР выявили и выдворили 11 нелегалов - РИА Новости, 19.02.2025

В ДНР выявили и выдворили 11 нелегалов

Силовики в ДНР выявили и выдворили 11 незаконных мигрантов в Мариуполе и Иловайске, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T07:18:00+03:00

2025-02-19T07:18:00+03:00

2025-02-19T07:18:00+03:00

донецкая народная республика

мариуполь

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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ДОНЕЦК, 19 фев - РИА Новости. Силовики в ДНР выявили и выдворили 11 незаконных мигрантов в Мариуполе и Иловайске, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. "В результате совместных мероприятий Управления ФСБ России по ДНР, МВД по ДНР и Росгвардии в г. Мариуполе и г. Иловайске выявлены иностранные граждане, незаконно пребывающие на территории Российской Федерации. Одиннадцать мигрантов привлечены к административной ответственности", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что они были привлечены к административной ответственности за нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания и принудительно выдворены за пределы страны. В настоящее время силовиками продолжаются проверочные мероприятия на территории Донецкой Народной Республики.

https://ria.ru/20250205/migratsiya-1997403477.html

донецкая народная республика

мариуполь

россия

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донецкая народная республика, мариуполь, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)