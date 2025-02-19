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Лидеры стран ЕС не приняли решения об отправке военных на Украину - РИА Новости, 19.02.2025
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20:15 19.02.2025 (обновлено: 20:23 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/nauseda-2000396449.html
Лидеры стран ЕС не приняли решения об отправке военных на Украину
Лидеры стран ЕС не приняли решения об отправке военных на Украину - РИА Новости, 19.02.2025
Лидеры стран ЕС не приняли решения об отправке военных на Украину
Лидеры стран Евросоюза на онлайн-саммите не приняли решения об отправке войск на Украину, сначала надо решить, на каких условиях и когда это могло бы произойти, РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T20:15:00+03:00
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Лидеры стран Евросоюза на онлайн-саммите не приняли решения об отправке войск на Украину, сначала надо решить, на каких условиях и когда это могло бы произойти, заявил президент Литвы Гитанас Науседа"Пребывание инструкторов на Украине уже обсудили, и на этот вопрос ответили положительно. Однако об отправке войск для более широких операций действительно решения еще не принято", - сказал Науседа на пресс-конференции, которую транслировал портал LRT (Литовское радио и телевидение).По его словам, литовские власти также советуются с МИД и министерством обороны по этому вопросу, но "сначала надо ответить на вопрос, на каких условиях и на какой стадии эти миротворцы могут оказаться" на Украине, и только потом "можно принять решение".Литовский президент подчеркнул, что на саммите этот вопрос обсуждался, но возможны "очень разные форматы" пребывания войск стран ЕС на Украине.
https://ria.ru/20250219/tramp-2000382893.html
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в мире, евросоюз, украина, литва, гитанас науседа
В мире, Евросоюз, Украина, Литва, Гитанас Науседа
Лидеры стран ЕС не приняли решения об отправке военных на Украину

Науседа: глав ЕС на саммите не приняли решения об отправке военных на Украину

© AP Photo / Jean-Francois BadiasФлаги Украины и ЕС
Флаги Украины и ЕС - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Флаги Украины и ЕС. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Лидеры стран Евросоюза на онлайн-саммите не приняли решения об отправке войск на Украину, сначала надо решить, на каких условиях и когда это могло бы произойти, заявил президент Литвы Гитанас Науседа
"Пребывание инструкторов на Украине уже обсудили, и на этот вопрос ответили положительно. Однако об отправке войск для более широких операций действительно решения еще не принято", - сказал Науседа на пресс-конференции, которую транслировал портал LRT (Литовское радио и телевидение).
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По его словам, литовские власти также советуются с МИД и министерством обороны по этому вопросу, но "сначала надо ответить на вопрос, на каких условиях и на какой стадии эти миротворцы могут оказаться" на Украине, и только потом "можно принять решение".
Литовский президент подчеркнул, что на саммите этот вопрос обсуждался, но возможны "очень разные форматы" пребывания войск стран ЕС на Украине.
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