https://ria.ru/20250219/nauseda-2000396449.html
Лидеры стран ЕС не приняли решения об отправке военных на Украину
Лидеры стран ЕС не приняли решения об отправке военных на Украину - РИА Новости, 19.02.2025
Лидеры стран ЕС не приняли решения об отправке военных на Украину
Лидеры стран Евросоюза на онлайн-саммите не приняли решения об отправке войск на Украину, сначала надо решить, на каких условиях и когда это могло бы произойти, РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T20:15:00+03:00
2025-02-19T20:15:00+03:00
2025-02-19T20:23:00+03:00
в мире
евросоюз
украина
литва
гитанас науседа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1836838228_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_aada4a64a4f522aba4fc39cf874c827e.jpg
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Лидеры стран Евросоюза на онлайн-саммите не приняли решения об отправке войск на Украину, сначала надо решить, на каких условиях и когда это могло бы произойти, заявил президент Литвы Гитанас Науседа"Пребывание инструкторов на Украине уже обсудили, и на этот вопрос ответили положительно. Однако об отправке войск для более широких операций действительно решения еще не принято", - сказал Науседа на пресс-конференции, которую транслировал портал LRT (Литовское радио и телевидение).По его словам, литовские власти также советуются с МИД и министерством обороны по этому вопросу, но "сначала надо ответить на вопрос, на каких условиях и на какой стадии эти миротворцы могут оказаться" на Украине, и только потом "можно принять решение".Литовский президент подчеркнул, что на саммите этот вопрос обсуждался, но возможны "очень разные форматы" пребывания войск стран ЕС на Украине.
https://ria.ru/20250219/tramp-2000382893.html
https://ria.ru/20250219/evropa-2000347596.html
украина
литва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1836838228_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_37969f4bd4764b173338da0a43ea8067.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, евросоюз, украина, литва, гитанас науседа
В мире, Евросоюз, Украина, Литва, Гитанас Науседа
Лидеры стран ЕС не приняли решения об отправке военных на Украину
Науседа: глав ЕС на саммите не приняли решения об отправке военных на Украину