https://ria.ru/20250219/nauseda-2000396449.html

Лидеры стран ЕС не приняли решения об отправке военных на Украину

Лидеры стран ЕС не приняли решения об отправке военных на Украину - РИА Новости, 19.02.2025

Лидеры стран ЕС не приняли решения об отправке военных на Украину

Лидеры стран Евросоюза на онлайн-саммите не приняли решения об отправке войск на Украину, сначала надо решить, на каких условиях и когда это могло бы произойти, РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T20:15:00+03:00

2025-02-19T20:15:00+03:00

2025-02-19T20:23:00+03:00

в мире

евросоюз

украина

литва

гитанас науседа

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Лидеры стран Евросоюза на онлайн-саммите не приняли решения об отправке войск на Украину, сначала надо решить, на каких условиях и когда это могло бы произойти, заявил президент Литвы Гитанас Науседа"Пребывание инструкторов на Украине уже обсудили, и на этот вопрос ответили положительно. Однако об отправке войск для более широких операций действительно решения еще не принято", - сказал Науседа на пресс-конференции, которую транслировал портал LRT (Литовское радио и телевидение).По его словам, литовские власти также советуются с МИД и министерством обороны по этому вопросу, но "сначала надо ответить на вопрос, на каких условиях и на какой стадии эти миротворцы могут оказаться" на Украине, и только потом "можно принять решение".Литовский президент подчеркнул, что на саммите этот вопрос обсуждался, но возможны "очень разные форматы" пребывания войск стран ЕС на Украине.

https://ria.ru/20250219/tramp-2000382893.html

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украина

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в мире, евросоюз, украина, литва, гитанас науседа