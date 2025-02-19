https://ria.ru/20250219/nato-2000294340.html

Экс-офицер НАТО оценил возможность развернуть на Украине 200 тысяч военных

Экс-офицер НАТО оценил возможность развернуть на Украине 200 тысяч военных - РИА Новости, 19.02.2025

Экс-офицер НАТО оценил возможность развернуть на Украине 200 тысяч военных

Страны Европы не способны развернуть на Украине 200 тысяч военных, как того требует Владимир Зеленский, считает экс-командующий корпуса быстрого развертывания... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T14:35:00+03:00

2025-02-19T14:35:00+03:00

2025-02-19T14:35:00+03:00

украина

великобритания

франция

владимир зеленский

алексей мешков

кир стармер

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

мюнхенская конференция по безопасности

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Страны Европы не способны развернуть на Украине 200 тысяч военных, как того требует Владимир Зеленский, считает экс-командующий корпуса быстрого развертывания НАТО в Италии (NRDC-ITA) Джорджо Баттисти. Баттисти в интервью газете Corriere della Sera заявил, что развертывание 200 тысяч военных на Украине предполагает отправку не менее 600 тысяч военнослужащих с учетом проведения необходимых ротаций каждые шесть-восемь месяцев. Однако, как пишет издание, это "вне досягаемости ЕС", даже при участии в инициативе Великобритании, поскольку правительства европейских стран должны обеспечивать национальную безопасность и продолжать участвовать в международных миссиях. "Каждая крупная страна могла бы направить на Украину около пяти тысяч военнослужащих; Франция, возможно, чуть больше", - заявил Баттисти. По его словам, страны Запада могли бы собрать контингент из 60 тысяч военных (по 20 тысяч в три срока), однако этих сил хватит только для патрулирования, кроме того, есть риск "рассеивания" сил по широкой линии фронта. Ранее Владимир Зеленский заявил, что для урегулирования конфликта необходимо, чтобы Запад направил на Украину 200 тысяч "миротворцев". Посол России во Франции Алексей Мешков ранее заявил РИА Новости, что Запад не в состоянии наращивать военную помощь Украине, так как достиг максимума своих возможностей, а призыв Владимира Зеленского отправить на Украину 200 тысяч "миротворцев" нереалистичен. Ранее газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве сообщала, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Источники отметили, что премьер Великобритании Кир Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьер-министром Польши Дональдом Туском идею отправки военных на Украину. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.

https://ria.ru/20250219/ukraina-2000273967.html

https://ria.ru/20241218/ukraina-1989952310.html

https://ria.ru/20250219/nato-2000214521.html

украина

великобритания

франция

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украина, великобритания, франция, владимир зеленский, алексей мешков, кир стармер, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), мюнхенская конференция по безопасности