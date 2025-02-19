https://ria.ru/20250219/nato-2000214521.html

В НАТО допустили отправку европейских миротворцев на Украину

В НАТО допустили отправку европейских миротворцев на Украину - РИА Новости, 19.02.2025

В НАТО допустили отправку европейских миротворцев на Украину

Председатель военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне допустил отправку европейских миротворческих сил на Украину после урегулирования конфликта, которые... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T09:18:00+03:00

2025-02-19T09:18:00+03:00

2025-02-19T09:18:00+03:00

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Председатель военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне допустил отправку европейских миротворческих сил на Украину после урегулирования конфликта, которые при этом будут пользоваться внешней поддержкой со стороны США. "Я считаю, что мы сможем понять, что нужно, когда будет прекращение огня... Если будет отправлен контингент, и Европейские страны-члены НАТО выразили свою готовность, даже если американцы не будут осуществлять военное присутствие на земле, они будут вспомогательным фактором, то есть силами, оказывающими поддержку. Я думаю, что это, безусловно, можно принять во внимание. Я убежден, что в интересах Европы защитить мир на Украине", - заявил Драгоне в интервью газете Repubblica. По его словам, в отношении Украины блоку необходима "прочная гарантия". Кроме того Драгоне отметил, что расходы на оборону стран-членов НАТО в размере 2% от ВВП являются недостаточными. "Я считаю, что 5% - это много, но 2% - это, конечно, недостаточно", - заявил он. Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и потребовал от всех стран-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. При этом глава Пентагона Хегсет заверял, что США пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе. Агентство Ассошиэйтед Пресс утверждало, что ряд стран Европы тайно работают над планом отправки войск на Украину для "помощи в обеспечении выполнения" будущего мирного соглашения с Россией. По данным СМИ, европейцы начали изучение вариантов около года назад, при этом Великобритания и Франция стоят в авангарде этих усилий. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. .

https://ria.ru/20250217/tramp-1999842815.html

https://ria.ru/20250124/es-1995270144.html

https://ria.ru/20250210/ssha-1998386364.html

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в мире, украина, европа, сша, дональд трамп, дмитрий песков, нато, министерство обороны сша, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)