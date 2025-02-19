Рейтинг@Mail.ru
В НАТО допустили отправку европейских миротворцев на Украину - РИА Новости, 19.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:18 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/nato-2000214521.html
В НАТО допустили отправку европейских миротворцев на Украину
В НАТО допустили отправку европейских миротворцев на Украину - РИА Новости, 19.02.2025
В НАТО допустили отправку европейских миротворцев на Украину
Председатель военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне допустил отправку европейских миротворческих сил на Украину после урегулирования конфликта, которые... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T09:18:00+03:00
2025-02-19T09:18:00+03:00
в мире
украина
европа
сша
дональд трамп
дмитрий песков
нато
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764292016_0:0:2968:1670_1920x0_80_0_0_f24b3fb00616d54d28e300bc748a7f22.jpg
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Председатель военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне допустил отправку европейских миротворческих сил на Украину после урегулирования конфликта, которые при этом будут пользоваться внешней поддержкой со стороны США. "Я считаю, что мы сможем понять, что нужно, когда будет прекращение огня... Если будет отправлен контингент, и Европейские страны-члены НАТО выразили свою готовность, даже если американцы не будут осуществлять военное присутствие на земле, они будут вспомогательным фактором, то есть силами, оказывающими поддержку. Я думаю, что это, безусловно, можно принять во внимание. Я убежден, что в интересах Европы защитить мир на Украине", - заявил Драгоне в интервью газете Repubblica. По его словам, в отношении Украины блоку необходима "прочная гарантия". Кроме того Драгоне отметил, что расходы на оборону стран-членов НАТО в размере 2% от ВВП являются недостаточными. "Я считаю, что 5% - это много, но 2% - это, конечно, недостаточно", - заявил он. Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и потребовал от всех стран-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. При этом глава Пентагона Хегсет заверял, что США пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе. Агентство Ассошиэйтед Пресс утверждало, что ряд стран Европы тайно работают над планом отправки войск на Украину для "помощи в обеспечении выполнения" будущего мирного соглашения с Россией. По данным СМИ, европейцы начали изучение вариантов около года назад, при этом Великобритания и Франция стоят в авангарде этих усилий. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. .
https://ria.ru/20250217/tramp-1999842815.html
https://ria.ru/20250124/es-1995270144.html
https://ria.ru/20250210/ssha-1998386364.html
украина
европа
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764292016_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_681dff0fc395075a815b209147d3493b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, европа, сша, дональд трамп, дмитрий песков, нато, министерство обороны сша, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Украина, Европа, США, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, НАТО, Министерство обороны США, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
В НАТО допустили отправку европейских миротворцев на Украину

Глава военного комитета НАТО Драгоне допустил отправку миротворцев на Украину

© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии
Военнослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Председатель военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне допустил отправку европейских миротворческих сил на Украину после урегулирования конфликта, которые при этом будут пользоваться внешней поддержкой со стороны США.
"Я считаю, что мы сможем понять, что нужно, когда будет прекращение огня... Если будет отправлен контингент, и Европейские страны-члены НАТО выразили свою готовность, даже если американцы не будут осуществлять военное присутствие на земле, они будут вспомогательным фактором, то есть силами, оказывающими поддержку. Я думаю, что это, безусловно, можно принять во внимание. Я убежден, что в интересах Европы защитить мир на Украине", - заявил Драгоне в интервью газете Repubblica.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
В Будапеште прокомментировали слова Трампа о вступлении Украины в НАТО
17 февраля, 15:02
По его словам, в отношении Украины блоку необходима "прочная гарантия".
Кроме того Драгоне отметил, что расходы на оборону стран-членов НАТО в размере 2% от ВВП являются недостаточными. "Я считаю, что 5% - это много, но 2% - это, конечно, недостаточно", - заявил он.
Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и потребовал от всех стран-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. При этом глава Пентагона Хегсет заверял, что США пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
Агентство Ассошиэйтед Пресс утверждало, что ряд стран Европы тайно работают над планом отправки войск на Украину для "помощи в обеспечении выполнения" будущего мирного соглашения с Россией. По данным СМИ, европейцы начали изучение вариантов около года назад, при этом Великобритания и Франция стоят в авангарде этих усилий.
Американские военные - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
СМИ: ЕС хочет добиться от Трампа обязательств по отправке войск на Украину
24 января, 10:21
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
В НАТО сомневаются, что Трамп прекратит военную помощь Украине
10 февраля, 12:58
 
В миреУкраинаЕвропаСШАДональд ТрампДмитрий ПесковНАТОМинистерство обороны СШАСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала