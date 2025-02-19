https://ria.ru/20250219/nato-2000212285.html

В НАТО заявили о критической нехватке боеприпасов большой дальности

В НАТО заявили о критической нехватке боеприпасов большой дальности - РИА Новости, 19.02.2025

В НАТО заявили о критической нехватке боеприпасов большой дальности

Европа испытывает критическую нехватку боеприпасов большой дальности, пишет газета Financial Times со ссылкой на чиновников НАТО. РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T09:13:00+03:00

2025-02-19T09:13:00+03:00

2025-02-19T09:13:00+03:00

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Европа испытывает критическую нехватку боеприпасов большой дальности, пишет газета Financial Times со ссылкой на чиновников НАТО. "Представители НАТО заявили, что в Европе наблюдается острая нехватка боеприпасов большой дальности и массовых военных логистических платформ", - пишет издание. Ранее глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер также заявлял, что в Европе и на Украине не осталось запасов оружия на складах. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250219/nato-2000198319.html

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в мире, украина, европа, россия, сергей лавров, нато