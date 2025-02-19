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В НАТО заявили о критической нехватке боеприпасов большой дальности - РИА Новости, 19.02.2025
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09:13 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/nato-2000212285.html
В НАТО заявили о критической нехватке боеприпасов большой дальности
В НАТО заявили о критической нехватке боеприпасов большой дальности - РИА Новости, 19.02.2025
В НАТО заявили о критической нехватке боеприпасов большой дальности
Европа испытывает критическую нехватку боеприпасов большой дальности, пишет газета Financial Times со ссылкой на чиновников НАТО. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T09:13:00+03:00
2025-02-19T09:13:00+03:00
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Европа испытывает критическую нехватку боеприпасов большой дальности, пишет газета Financial Times со ссылкой на чиновников НАТО. "Представители НАТО заявили, что в Европе наблюдается острая нехватка боеприпасов большой дальности и массовых военных логистических платформ", - пишет издание. Ранее глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер также заявлял, что в Европе и на Украине не осталось запасов оружия на складах. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, европа, россия, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Европа, Россия, Сергей Лавров, НАТО
В НАТО заявили о критической нехватке боеприпасов большой дальности

FT: в Европе наблюдается острая нехватка боеприпасов большой дальности

© AP Photo / Virginia Mayo, FileШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© AP Photo / Virginia Mayo, File
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Европа испытывает критическую нехватку боеприпасов большой дальности, пишет газета Financial Times со ссылкой на чиновников НАТО.
"Представители НАТО заявили, что в Европе наблюдается острая нехватка боеприпасов большой дальности и массовых военных логистических платформ", - пишет издание.
Ранее глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер также заявлял, что в Европе и на Украине не осталось запасов оружия на складах.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
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В миреУкраинаЕвропаРоссияСергей ЛавровНАТО
 
 
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