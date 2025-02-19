https://ria.ru/20250219/nasa-2000209674.html

НАСА: вероятность столкновения 90-метрового астероида с Землей возросла

НАСА: вероятность столкновения 90-метрового астероида с Землей возросла - РИА Новости, 19.02.2025

НАСА: вероятность столкновения 90-метрового астероида с Землей возросла

Вероятность столкновения с Землей в 2032 году недавно открытого астероида 2024 YR4 выросла до 3,1 процента, сообщил центр по изучению объектов, сближающихся с... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T08:45:00+03:00

2025-02-19T08:45:00+03:00

2025-02-19T11:30:00+03:00

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Вероятность столкновения с Землей в 2032 году недавно открытого астероида 2024 YR4 выросла до 3,1 процента, сообщил центр по изучению объектов, сближающихся с планетой, который принадлежит НАСА.Американское космическое агентство ранее заявляло, что вероятность столкновения этого астероида с Землей в 2032-м поднялась с одного до 2,3 процента.НАСА 30 января заявило, что открытый в декабре 2024 YR4 — пока единственный астероид, вероятность столкновения которого с Землей более процента. По данным агентства, его диаметр может достигать 90 метров. Как рассказал РИА Новости астроном, научный руководитель обсерватории Ка-Дар и астрофермы "Астроверты" Стас Короткий, астероид 2024 YR4 может столкнуться с нашей планетой в 2032 году, вероятность этого события оценивают от 0,5 до шести процентов. Астероид 2024 YR4 открыли 27 декабря 2024 года на обсерватории ATLAS в Чили. Его диаметр, предварительно, составляет порядка 70 метров, что в 3-4 раза больше Челябинского метеорита. Челябинский метеорит, упавший на Урале 15 февраля 2013-го, в свою очередь, достигал размеров около 19,8 метра. Падение обошлось без человеческих жертв, но пострадали более 1,6 тысячи человек, 52 из которых госпитализировали.

https://ria.ru/20250211/sputnik-1998521439.html

https://ria.ru/20241204/cowepc5--1987218012.html

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