https://ria.ru/20250219/mvd-2000263006.html

В МВД заявили о росте ущерба от IT-преступлений в России

В МВД заявили о росте ущерба от IT-преступлений в России - РИА Новости, 19.02.2025

В МВД заявили о росте ущерба от IT-преступлений в России

Ущерб от киберпреступлений в России в 2024 году составил 200 миллиардов рублей, это на 36% больше, чем годом ранее, сообщил замминистра внутренних дел РФ Андрей РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T12:30:00+03:00

2025-02-19T12:30:00+03:00

2025-02-19T12:30:00+03:00

экономика

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общество

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Ущерб от киберпреступлений в России в 2024 году составил 200 миллиардов рублей, это на 36% больше, чем годом ранее, сообщил замминистра внутренних дел РФ Андрей Храпов на форуме "Кибербезопасность в финансах". "Ущерб, который зафиксирован в статистике МВД в 2023 году, это было 147 миллиардов, то в прошлом году - 200 миллиардов рублей. Значит, на 36% увеличился ущерб", - сказал Храпов. Он отметил, что ущерб вырос "за счет кредитных денег". Форум проходит в Екатеринбурге. Трансляция организована в телеграм-канале Центробанка.

https://ria.ru/20250218/moshenniki-2000117816.html

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экономика, россия, екатеринбург, андрей храпов, общество