Рейтинг@Mail.ru
В МВД заявили о росте ущерба от IT-преступлений в России - РИА Новости, 19.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:30 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/mvd-2000263006.html
В МВД заявили о росте ущерба от IT-преступлений в России
В МВД заявили о росте ущерба от IT-преступлений в России - РИА Новости, 19.02.2025
В МВД заявили о росте ущерба от IT-преступлений в России
Ущерб от киберпреступлений в России в 2024 году составил 200 миллиардов рублей, это на 36% больше, чем годом ранее, сообщил замминистра внутренних дел РФ Андрей РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T12:30:00+03:00
2025-02-19T12:30:00+03:00
экономика
россия
екатеринбург
андрей храпов
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876245195_0:265:2698:1783_1920x0_80_0_0_51317cdb3c0d6da07665bf92e0b9dc24.jpg
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Ущерб от киберпреступлений в России в 2024 году составил 200 миллиардов рублей, это на 36% больше, чем годом ранее, сообщил замминистра внутренних дел РФ Андрей Храпов на форуме "Кибербезопасность в финансах". "Ущерб, который зафиксирован в статистике МВД в 2023 году, это было 147 миллиардов, то в прошлом году - 200 миллиардов рублей. Значит, на 36% увеличился ущерб", - сказал Храпов. Он отметил, что ущерб вырос "за счет кредитных денег". Форум проходит в Екатеринбурге. Трансляция организована в телеграм-канале Центробанка.
https://ria.ru/20250218/moshenniki-2000117816.html
россия
екатеринбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876245195_0:12:2698:2036_1920x0_80_0_0_aa3ae3a3027bcb069375023fea3ff111.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, екатеринбург, андрей храпов, общество
Экономика, Россия, Екатеринбург, Андрей Храпов, Общество
В МВД заявили о росте ущерба от IT-преступлений в России

МВД: ущерб от киберпреступлений в России в 2024 году вырос на 36 процентов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкИнформационные технологии
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Информационные технологии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Ущерб от киберпреступлений в России в 2024 году составил 200 миллиардов рублей, это на 36% больше, чем годом ранее, сообщил замминистра внутренних дел РФ Андрей Храпов на форуме "Кибербезопасность в финансах".
"Ущерб, который зафиксирован в статистике МВД в 2023 году, это было 147 миллиардов, то в прошлом году - 200 миллиардов рублей. Значит, на 36% увеличился ущерб", - сказал Храпов.
Он отметил, что ущерб вырос "за счет кредитных денег".
Форум проходит в Екатеринбурге. Трансляция организована в телеграм-канале Центробанка.
Флаг на здании Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Мошенники за год украли у клиентов банков более 27 миллиардов рублей
Вчера, 17:44
 
ЭкономикаРоссияЕкатеринбургАндрей ХраповОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала