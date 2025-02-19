https://ria.ru/20250219/mvd-2000259439.html

МВД предложило блокировать сомнительные денежные операции без суда

МВД предложило блокировать сомнительные денежные операции без суда - РИА Новости, 19.02.2025

МВД предложило блокировать сомнительные денежные операции без суда

МВД предложило наделить следователей и дознавателей полномочиями блокировать сомнительные денежные операции без суда, сообщил замминистра внутренних дел Андрей... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T12:21:00+03:00

2025-02-19T12:21:00+03:00

2025-02-19T13:49:00+03:00

россия

екатеринбург

общество

андрей храпов

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

мошенники

мошенничество

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. МВД предложило наделить следователей и дознавателей полномочиями блокировать сомнительные денежные операции без суда, сообщил замминистра внутренних дел Андрей Храпов."МВД внесло предложение изменения в Уголовно-процессуальный кодекс с правом наделить полномочиями следователей и дознавателей во внесудебном порядке блокировать денежные операции сроком на десять суток", — сказал он на форуме "Кибербезопасность в финансах". Замминистра отметил, что в целом это предложение поддерживают в Центробанке, но "есть возражения по дознавателям".Храпов уточнил, что ущерб от киберпреступлений в России в 2024-м составил 200 миллиардов рублей, это на 36 процентов больше, чем годом ранее.Замминистра внутренних дел добавил, что ущерб вырос "за счет кредитных денег".

https://ria.ru/20250219/bank-2000237082.html

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россия, екатеринбург, общество, андрей храпов, министерство внутренних дел рф (мвд россии), мошенники, мошенничество