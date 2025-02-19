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МВД предложило блокировать сомнительные денежные операции без суда - РИА Новости, 19.02.2025
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12:21 19.02.2025 (обновлено: 13:49 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/mvd-2000259439.html
МВД предложило блокировать сомнительные денежные операции без суда
МВД предложило блокировать сомнительные денежные операции без суда - РИА Новости, 19.02.2025
МВД предложило блокировать сомнительные денежные операции без суда
МВД предложило наделить следователей и дознавателей полномочиями блокировать сомнительные денежные операции без суда, сообщил замминистра внутренних дел Андрей... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T12:21:00+03:00
2025-02-19T13:49:00+03:00
россия
екатеринбург
общество
андрей храпов
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
мошенники
мошенничество
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. МВД предложило наделить следователей и дознавателей полномочиями блокировать сомнительные денежные операции без суда, сообщил замминистра внутренних дел Андрей Храпов."МВД внесло предложение изменения в Уголовно-процессуальный кодекс с правом наделить полномочиями следователей и дознавателей во внесудебном порядке блокировать денежные операции сроком на десять суток", — сказал он на форуме "Кибербезопасность в финансах". Замминистра отметил, что в целом это предложение поддерживают в Центробанке, но "есть возражения по дознавателям".Храпов уточнил, что ущерб от киберпреступлений в России в 2024-м составил 200 миллиардов рублей, это на 36 процентов больше, чем годом ранее.Замминистра внутренних дел добавил, что ущерб вырос "за счет кредитных денег".
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россия, екатеринбург, общество, андрей храпов, министерство внутренних дел рф (мвд россии), мошенники, мошенничество
Россия, Екатеринбург, Общество, Андрей Храпов, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), мошенники, Мошенничество
МВД предложило блокировать сомнительные денежные операции без суда

МВД предложило на 10 суток блокировать сомнительные денежные операции без суда

© Depositphotos.com / itchaz.gmail.comДевушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© Depositphotos.com / itchaz.gmail.com
Девушка со смартфоном и банковской картой. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. МВД предложило наделить следователей и дознавателей полномочиями блокировать сомнительные денежные операции без суда, сообщил замминистра внутренних дел Андрей Храпов.
"МВД внесло предложение изменения в Уголовно-процессуальный кодекс с правом наделить полномочиями следователей и дознавателей во внесудебном порядке блокировать денежные операции сроком на десять суток", — сказал он на форуме "Кибербезопасность в финансах".
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11 февраля, 13:50
Замминистра отметил, что в целом это предложение поддерживают в Центробанке, но "есть возражения по дознавателям".

Во вторник ЦБ сообщил, что мошенники в 2024 году похитили у клиентов банков рекордные 27,5 миллиарда рублей, что в 1,7 раза больше показателя годом ранее.

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ЦБ обязал банки устранить проблему хищений со счетов через приложения
11:06
Храпов уточнил, что ущерб от киберпреступлений в России в 2024-м составил 200 миллиардов рублей, это на 36 процентов больше, чем годом ранее.
Замминистра внутренних дел добавил, что ущерб вырос "за счет кредитных денег".
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РоссияЕкатеринбургОбществоАндрей ХраповМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)мошенникиМошенничество
 
 
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