МВД предложило блокировать сомнительные денежные операции без суда
МВД предложило на 10 суток блокировать сомнительные денежные операции без суда
© Depositphotos.com / itchaz.gmail.comДевушка со смартфоном и банковской картой
© Depositphotos.com / itchaz.gmail.com
Девушка со смартфоном и банковской картой. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. МВД предложило наделить следователей и дознавателей полномочиями блокировать сомнительные денежные операции без суда, сообщил замминистра внутренних дел Андрей Храпов.
"МВД внесло предложение изменения в Уголовно-процессуальный кодекс с правом наделить полномочиями следователей и дознавателей во внесудебном порядке блокировать денежные операции сроком на десять суток", — сказал он на форуме "Кибербезопасность в финансах".
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Замминистра отметил, что в целом это предложение поддерживают в Центробанке, но "есть возражения по дознавателям".
Во вторник ЦБ сообщил, что мошенники в 2024 году похитили у клиентов банков рекордные 27,5 миллиарда рублей, что в 1,7 раза больше показателя годом ранее.
Храпов уточнил, что ущерб от киберпреступлений в России в 2024-м составил 200 миллиардов рублей, это на 36 процентов больше, чем годом ранее.
Замминистра внутренних дел добавил, что ущерб вырос "за счет кредитных денег".
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