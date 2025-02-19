https://ria.ru/20250219/moskva-2000421323.html

В районе крупного пожара на юге Москвы затруднено движение

В районе крупного пожара на юге Москвы затруднено движение - РИА Новости, 20.02.2025

В районе крупного пожара на юге Москвы затруднено движение

Движение затруднено в районе крупного пожара на юге Москвы, где на 1,5 тысячи "квадратов" горит административное здание, сообщает столичный департамент... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-19T23:38:00+03:00

2025-02-19T23:38:00+03:00

2025-02-20T04:14:00+03:00

происшествия

коммерческая недвижимость

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

департамент транспорта г. москвы

пожар в здании института вычислительной техники в москве

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Движение затруднено в районе крупного пожара на юге Москвы, где на 1,5 тысячи "квадратов" горит административное здание, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале.В МЧС РФ ранее сообщили о крупном пожаре: на площади 1,5 тысячи квадратных метров горело административное здание на Варшавском шоссе в Москве, сведений по пострадавших не было. До прибытия пожарно-спасательных подразделений 30 человек самостоятельно покинули помещения. По данным экстренных служб, в здании находятся баллоны с гелием."Из-за возгорания в здании по адресу Варшавское шоссе, дом 125, корпус 3, движение по Проектируемому проезду №5150 затруднено", - говорится в сообщении ведомства.Дептранс рекомендует выбирать пути объезда.

https://ria.ru/20250217/politsiya-1999784410.html

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происшествия, коммерческая недвижимость, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), департамент транспорта г. москвы, пожар в здании института вычислительной техники в москве