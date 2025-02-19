https://ria.ru/20250219/moskva-2000284060.html

В Москве аферисты под видом модельных скаутов обманули более ста человек

В Москве аферисты под видом модельных скаутов обманули более ста человек - РИА Новости, 19.02.2025

В Москве аферисты под видом модельных скаутов обманули более ста человек

Мошенники под предлогом заключения контрактов с модельным агентством обманули более 100 человек, в общей сложности похищено более 10 миллионов рублей, полиция... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T13:51:00+03:00

2025-02-19T13:51:00+03:00

2025-02-19T13:51:00+03:00

происшествия

россия

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Мошенники под предлогом заключения контрактов с модельным агентством обманули более 100 человек, в общей сложности похищено более 10 миллионов рублей, полиция задержала двух подозреваемых в Москве, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Мечты о подиумах и фотосессиях обернулись для некоторых граждан финансовыми потерями. Мои коллеги из УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемых в мошенничестве под предлогом трудоустройства в модельное агентство... По версии следствия, от действий злоумышленников пострадали более 100 человек, а общая сумма ущерба превышает десять миллионов рублей",- написала Волк в своем Telegram-канале. Предварительно установлено, что злоумышленники разместили на различных интернет-сайтах объявления с предложением о трудоустройстве в модельное агентство. Девушек и молодых людей, проявивших интерес, приглашали на собеседование в арендованные столичные офисы. Аферисты обещали им работу в качестве моделей с высоким заработком. Однако для того, чтобы заключить трудовой договор и начать работу в агентстве, якобы необходимо было воспользоваться обязательной платной услугой по созданию портфолио. После получения денег сообщники свои обязательства не выполняли и уклонялись от дальнейшего общения. "В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых. Ими оказались 22-летняя девушка из Подмосковья и 30-летний приезжий из г. Красноярска. В ходе обысков в их жилищах и офисных помещениях изъяты средства связи, компьютерная техника", - уточнила Волк. Возбуждено четыре уголовных дела по части четвертой статьи 159 УК РФ (Мошенничество), которые соединены в одно производство. Фигурантам предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

https://ria.ru/20250219/ikra-2000200240.html

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происшествия, россия, москва, ювао (москва), ирина волк