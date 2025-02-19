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В Москве аферисты под видом модельных скаутов обманули более ста человек - РИА Новости, 19.02.2025
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13:51 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/moskva-2000284060.html
В Москве аферисты под видом модельных скаутов обманули более ста человек
В Москве аферисты под видом модельных скаутов обманули более ста человек - РИА Новости, 19.02.2025
В Москве аферисты под видом модельных скаутов обманули более ста человек
Мошенники под предлогом заключения контрактов с модельным агентством обманули более 100 человек, в общей сложности похищено более 10 миллионов рублей, полиция... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T13:51:00+03:00
2025-02-19T13:51:00+03:00
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Мошенники под предлогом заключения контрактов с модельным агентством обманули более 100 человек, в общей сложности похищено более 10 миллионов рублей, полиция задержала двух подозреваемых в Москве, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Мечты о подиумах и фотосессиях обернулись для некоторых граждан финансовыми потерями. Мои коллеги из УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемых в мошенничестве под предлогом трудоустройства в модельное агентство... По версии следствия, от действий злоумышленников пострадали более 100 человек, а общая сумма ущерба превышает десять миллионов рублей",- написала Волк в своем Telegram-канале. Предварительно установлено, что злоумышленники разместили на различных интернет-сайтах объявления с предложением о трудоустройстве в модельное агентство. Девушек и молодых людей, проявивших интерес, приглашали на собеседование в арендованные столичные офисы. Аферисты обещали им работу в качестве моделей с высоким заработком. Однако для того, чтобы заключить трудовой договор и начать работу в агентстве, якобы необходимо было воспользоваться обязательной платной услугой по созданию портфолио. После получения денег сообщники свои обязательства не выполняли и уклонялись от дальнейшего общения. "В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых. Ими оказались 22-летняя девушка из Подмосковья и 30-летний приезжий из г. Красноярска. В ходе обысков в их жилищах и офисных помещениях изъяты средства связи, компьютерная техника", - уточнила Волк. Возбуждено четыре уголовных дела по части четвертой статьи 159 УК РФ (Мошенничество), которые соединены в одно производство. Фигурантам предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
https://ria.ru/20250219/ikra-2000200240.html
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происшествия, россия, москва, ювао (москва), ирина волк
Происшествия, Россия, Москва, ЮВАО (Москва), Ирина Волк
В Москве аферисты под видом модельных скаутов обманули более ста человек

МВД: в Москве аферисты под видом модельных скаутов обманули более ста человек

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции . Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Мошенники под предлогом заключения контрактов с модельным агентством обманули более 100 человек, в общей сложности похищено более 10 миллионов рублей, полиция задержала двух подозреваемых в Москве, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Мечты о подиумах и фотосессиях обернулись для некоторых граждан финансовыми потерями. Мои коллеги из УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемых в мошенничестве под предлогом трудоустройства в модельное агентство... По версии следствия, от действий злоумышленников пострадали более 100 человек, а общая сумма ущерба превышает десять миллионов рублей",- написала Волк в своем Telegram-канале.
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Предварительно установлено, что злоумышленники разместили на различных интернет-сайтах объявления с предложением о трудоустройстве в модельное агентство. Девушек и молодых людей, проявивших интерес, приглашали на собеседование в арендованные столичные офисы. Аферисты обещали им работу в качестве моделей с высоким заработком. Однако для того, чтобы заключить трудовой договор и начать работу в агентстве, якобы необходимо было воспользоваться обязательной платной услугой по созданию портфолио. После получения денег сообщники свои обязательства не выполняли и уклонялись от дальнейшего общения.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых. Ими оказались 22-летняя девушка из Подмосковья и 30-летний приезжий из г. Красноярска. В ходе обысков в их жилищах и офисных помещениях изъяты средства связи, компьютерная техника", - уточнила Волк.
Возбуждено четыре уголовных дела по части четвертой статьи 159 УК РФ (Мошенничество), которые соединены в одно производство. Фигурантам предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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