https://ria.ru/20250219/moshenniki-2000385524.html

В Москве появилась новая мошенническая схема

В Москве появилась новая мошенническая схема - РИА Новости, 19.02.2025

В Москве появилась новая мошенническая схема

Новая мошенническая схема появилась в Москве, злоумышленники звонят детям от лица администрации школы, чтобы подтвердить доступ в электронный журнал, сообщается РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T19:10:00+03:00

2025-02-19T19:10:00+03:00

2025-02-19T19:10:00+03:00

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Новая мошенническая схема появилась в Москве, злоумышленники звонят детям от лица администрации школы, чтобы подтвердить доступ в электронный журнал, сообщается в Telegram-канале столичного департамента образования. "Уважаемые родители и ученики! Хотим предостеречь вас от попадания в новую мошенническую схему. Злоумышленники звонят детям от лица администрации школы, чтобы "подтвердить доступ в электронный журнал". Далее мошенники выманивают код-пароль из смс и получают доступ к аккаунту ученика для доступа к аккаунту МЭШ или порталу mos.ru", - говорится в сообщении. В ведомстве предупредили, что администрация школы ни при каких обстоятельствах не может запрашивать личные данные. Передавать конфиденциальную информацию третьим лицам для дальнейшего использования категорически запрещено. "В случае поступления подобных звонков необходимо прекратить общение и сбросить вызов. Предостерегите своих друзей и близких", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20250217/mvd-1999774180.html

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москва, россия, происшествия