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В Москве появилась новая мошенническая схема - РИА Новости, 19.02.2025
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19:10 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/moshenniki-2000385524.html
В Москве появилась новая мошенническая схема
В Москве появилась новая мошенническая схема - РИА Новости, 19.02.2025
В Москве появилась новая мошенническая схема
Новая мошенническая схема появилась в Москве, злоумышленники звонят детям от лица администрации школы, чтобы подтвердить доступ в электронный журнал, сообщается РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T19:10:00+03:00
2025-02-19T19:10:00+03:00
москва
россия
происшествия
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Новая мошенническая схема появилась в Москве, злоумышленники звонят детям от лица администрации школы, чтобы подтвердить доступ в электронный журнал, сообщается в Telegram-канале столичного департамента образования. "Уважаемые родители и ученики! Хотим предостеречь вас от попадания в новую мошенническую схему. Злоумышленники звонят детям от лица администрации школы, чтобы "подтвердить доступ в электронный журнал". Далее мошенники выманивают код-пароль из смс и получают доступ к аккаунту ученика для доступа к аккаунту МЭШ или порталу mos.ru", - говорится в сообщении. В ведомстве предупредили, что администрация школы ни при каких обстоятельствах не может запрашивать личные данные. Передавать конфиденциальную информацию третьим лицам для дальнейшего использования категорически запрещено. "В случае поступления подобных звонков необходимо прекратить общение и сбросить вызов. Предостерегите своих друзей и близких", - добавляется в сообщении.
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москва, россия, происшествия
Москва, Россия, Происшествия
В Москве появилась новая мошенническая схема

В Москве мошенники звонят детям, чтобы подтвердить доступ в электронный журнал

© РИА Новости / Руслан КривобокРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Работа за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Новая мошенническая схема появилась в Москве, злоумышленники звонят детям от лица администрации школы, чтобы подтвердить доступ в электронный журнал, сообщается в Telegram-канале столичного департамента образования.
«
"Уважаемые родители и ученики! Хотим предостеречь вас от попадания в новую мошенническую схему. Злоумышленники звонят детям от лица администрации школы, чтобы "подтвердить доступ в электронный журнал". Далее мошенники выманивают код-пароль из смс и получают доступ к аккаунту ученика для доступа к аккаунту МЭШ или порталу mos.ru", - говорится в сообщении.
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«
"В случае поступления подобных звонков необходимо прекратить общение и сбросить вызов. Предостерегите своих друзей и близких", - добавляется в сообщении.
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