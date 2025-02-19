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Минцифры изучает предложение ограничить звонки через мессенджеры - РИА Новости, 19.02.2025
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12:53 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/moshenniki-2000268322.html
Минцифры изучает предложение ограничить звонки через мессенджеры
Минцифры изучает предложение ограничить звонки через мессенджеры - РИА Новости, 19.02.2025
Минцифры изучает предложение ограничить звонки через мессенджеры
Минцифры России рассматривает инициативу по ограничению звонков через мессенджеры из-за роста телефонного и интернет-мошенничества, заявил глава министерства... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T12:53:00+03:00
2025-02-19T12:53:00+03:00
технологии
россия
максут шадаев
госдума рф
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Минцифры России рассматривает инициативу по ограничению звонков через мессенджеры из-за роста телефонного и интернет-мошенничества, заявил глава министерства Максут Шадаев во время выступления на пленарном заседании на форуме "Кибербезопасность в финансах 2025". "Очень сложно было представить еще год назад, что мы будем серьезно обсуждать инициативу операторов по ограничению голосового трафика в мессенджерах. Но теперь объем преступности, как было сказано, растет такими темпами, что операторы предлагают, и мы эту инициативу серьезно рассматриваем. Хотя мы понимаем, что она может привести к определенному неудобству", - сказал Шадаев. "Мы такую практику изучаем, смотрим, любые действия, которые будем предлагать здесь - согласовывать с сообществом и с Банком России", - добавил он. Министр также напомнил, что есть законопроект, который предусматривает запрет на использование сотрудниками госорганов, операторов связи, банков, цифровых платформ, мессенджеров для общения с клиентами. Ранее в феврале правительство внесло в Госдуму законопроект о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству. Проектом предлагается создать государственную информационную систему с записями голосов мошенников, установить запрет сотрудникам госорганов, банков и операторов связи общаться с клиентами через иностранные мессенджеры, а также ввести обязательную маркировку звонков с отображением наименования организации.
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технологии, россия, максут шадаев, госдума рф
Технологии, Россия, Максут Шадаев, Госдума РФ
Минцифры изучает предложение ограничить звонки через мессенджеры

Минцифры рассматривает идею ограничить звонки через мессенджеры из-за мошенников

© Fotolia / kantverСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Минцифры России рассматривает инициативу по ограничению звонков через мессенджеры из-за роста телефонного и интернет-мошенничества, заявил глава министерства Максут Шадаев во время выступления на пленарном заседании на форуме "Кибербезопасность в финансах 2025".
"Очень сложно было представить еще год назад, что мы будем серьезно обсуждать инициативу операторов по ограничению голосового трафика в мессенджерах. Но теперь объем преступности, как было сказано, растет такими темпами, что операторы предлагают, и мы эту инициативу серьезно рассматриваем. Хотя мы понимаем, что она может привести к определенному неудобству", - сказал Шадаев.
"Мы такую практику изучаем, смотрим, любые действия, которые будем предлагать здесь - согласовывать с сообществом и с Банком России", - добавил он.
Министр также напомнил, что есть законопроект, который предусматривает запрет на использование сотрудниками госорганов, операторов связи, банков, цифровых платформ, мессенджеров для общения с клиентами.
Ранее в феврале правительство внесло в Госдуму законопроект о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству. Проектом предлагается создать государственную информационную систему с записями голосов мошенников, установить запрет сотрудникам госорганов, банков и операторов связи общаться с клиентами через иностранные мессенджеры, а также ввести обязательную маркировку звонков с отображением наименования организации.
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