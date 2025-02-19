https://ria.ru/20250219/moshenniki-2000189997.html

Юрист рассказал о подделке мошенниками доверенностей для доступа к счетам

Юрист рассказал о подделке мошенниками доверенностей для доступа к счетам - РИА Новости, 19.02.2025

Юрист рассказал о подделке мошенниками доверенностей для доступа к счетам

Мошенники могут подделывать доверенности граждан для получения доступа к их банковским счетам, таким образом они могут снимать средства и даже оформлять кредиты РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T02:20:00+03:00

2025-02-19T02:20:00+03:00

2025-02-19T02:20:00+03:00

жилье

федеральная нотариальная палата

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Мошенники могут подделывать доверенности граждан для получения доступа к их банковским счетам, таким образом они могут снимать средства и даже оформлять кредиты на своих жертв, рассказал РИА Новости генеральный директор профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс. "Популярный сценарий – получение доступа к банковским счетам. С помощью поддельной доверенности мошенники могут снимать средства или даже оформлять кредиты на жертв. Особую изощренность представляет использование реальных данных доверенностей, приобретенных в даркнете. Злоумышленники создают фальшивку на основе существующего документа, указывая фиктивные полномочия или заменяя данные доверенного лица. Это позволяет обмануть базовые проверки, поскольку номер и реквизиты доверенности соответствуют реальным записям в реестре Федеральной нотариальной палаты", - объяснил Адамс. Кроме того, наиболее распространенные сценарии подделки доверенностей связаны с операциями с недвижимостью, отметил юрист. "Мошенники подделывают доверенности, чтобы продать квартиру или земельный участок без ведома владельца. Такие аферы часто сопровождаются поддельными паспортами, чтобы дополнительно убедить нотариуса или чиновника в подлинности представленных документов", - предупредил Адамс. Юрист также рассказал о новых методах использования фиктивных доверенностей. Он выделил среди них создание фальшивых сайтов-двойников. На созданный злоумышленниками сайт гражданин может попасть при сканировании поддельного QR-кода на документе. Жертва не подозревает обмана, так как внешне сайт идентичен официальному ресурсу нотариата, из-за чего пользователь получает ложное подтверждение подлинности документа. "Еще одна хитрость – переписывание полномочий: из разрешения на управление автомобилем может возникнуть полномочие на его продажу, или доверенность на межевание участка вдруг превращается в разрешение на его реализацию", - добавил Адамс. Юрист также обратил внимание, что мошенничество с доверенностями активно используется для рейдерского захвата бизнеса. "Переоформление долей в компаниях или корпоративных прав с использованием подделки – это способ, с которым сталкиваются как малый, так и крупный бизнес. Часто такие действия сопровождаются давлением на владельцев или использованием их временной недееспособности", - объяснил Адамс. Юрист также рассказал, какие ресурсы помогут проверить подлинность любого документа, в том числе доверенности. "Современные цифровые инструменты - реестр доверенностей или проверка по QR-коду - значительно усложнили работу мошенников, поэтому стоит внимательно пользоваться этими сервисами", - рекомендует Адамс.

https://realty.ria.ru/20250210/yurist-1996335921.html

https://ria.ru/20250117/moshennichestvo-1994104053.html

https://ria.ru/20250214/jurist-1999267119.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

жилье, федеральная нотариальная палата