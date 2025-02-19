https://ria.ru/20250219/moldavija-2000412026.html

В Молдавии арестовали гражданина за организацию незаконной миграции

В Молдавии арестовали гражданина за организацию незаконной миграции - РИА Новости, 19.02.2025

В Молдавии арестовали гражданина за организацию незаконной миграции

Гражданин Молдавии был арестован на 30 суток за организацию незаконной миграции украинских граждан в обмен на крупные денежные суммы, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T22:09:00+03:00

2025-02-19T22:09:00+03:00

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КИШИНЕВ, 19 фев - РИА Новости. Гражданин Молдавии был арестован на 30 суток за организацию незаконной миграции украинских граждан в обмен на крупные денежные суммы, сообщила пресс-служба пограничной полиции республики. "Пограничная полиция задержала трех человек, причастных к незаконному пересечению государственной границы, - двух граждан Украины в возрасте 25 и 54 лет и 32-летнего гражданина Молдавии. Для гражданина Молдавии была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 30 суток", - говорится в сообщении, размещенном на сайте погранполиции. В ходе проверки было установлено, что украинцы договорились с гражданином Молдавии о пересечении границы республики, взамен они заплатили по 2 тысячи долларов каждый. Заведено уголовное дело по факту организации незаконной миграции. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель военкомата - это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20250219/ssha-2000203378.html

https://ria.ru/20241224/moldavija-1991032280.html

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в мире, молдавия, украина, владимир зеленский