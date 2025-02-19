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В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне группировки "Север" - РИА Новости, 19.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:13 19.02.2025 (обновлено: 12:19 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/mo-2000256857.html
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне группировки "Север"
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне группировки "Север" - РИА Новости, 19.02.2025
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне группировки "Север"
ВСУ за сутки потеряли до 60 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в среду министерство обороны РФ. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T12:13:00+03:00
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специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 60 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в среду министерство обороны РФ."На харьковском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение живой силе и технике мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 60 военнослужащих, бронетранспортер и девять автомобилей. Уничтожен склад боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства.
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вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне группировки "Север"

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 60 человек в зоне действий группировки Север

© Минобороны РоссииРасчеты самоходных противотанковых ракетных комплексов "Штурм-С" группировки войск "Север"
Расчеты самоходных противотанковых ракетных комплексов Штурм-С группировки войск Север - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© Минобороны России
Расчеты самоходных противотанковых ракетных комплексов "Штурм-С" группировки войск "Север". Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 60 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в среду министерство обороны РФ.
"На харьковском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение живой силе и технике мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 60 военнослужащих, бронетранспортер и девять автомобилей. Уничтожен склад боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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