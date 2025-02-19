https://ria.ru/20250219/mo-2000256857.html

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне группировки "Север"

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне группировки "Север" - РИА Новости, 19.02.2025

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне группировки "Север"

ВСУ за сутки потеряли до 60 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в среду министерство обороны РФ. РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T12:13:00+03:00

2025-02-19T12:13:00+03:00

2025-02-19T12:19:00+03:00

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 60 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в среду министерство обороны РФ."На харьковском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение живой силе и технике мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 60 военнослужащих, бронетранспортер и девять автомобилей. Уничтожен склад боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства.

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вооруженные силы украины, россия