Появились подробности по делу треш-стримера, угрожавшего Мизулиной
Обвинение запросило 4,5 года колонии угрожавшему Мизулиной стримеру Дурдиеву
Аслан Дурдиев
Аслан Дурдиев. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 фев - РИА Новости. Гособвинение запросило четыре с половиной года лишения свободы треш-стримеру из Ярославля Аслану Дурдиеву, обвиняемому, в частности, в угрозах в адрес главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова.
Дурдиев обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (часть 1 статьи 111 УК РФ) и угрозе убийством (часть 1 статьи 119 УК РФ). По версии обвинения, подсудимый 22 июня 2021 года в Ярославле в ходе внезапно возникшего конфликта избил 28-летнего местного жителя, обезобразив тому лицо, а в ночь на 13 февраля 2024 года пьяным дома в ходе онлайн-трансляции высказал в адрес Мизулиной "угрозу убийством путем физической расправы, при этом использовал ненормативную лексику и множественные оскорбления".
Козлова рассказала, что в Кировском районном суде Ярославля в среду прошли прения по уголовному делу треш-стримера.
"Гособвинение запросило подсудимому 4 года 6 месяцев лишения свободы", - сообщила собеседница.
Она отметила, что адвокат просил суд оправдать его подзащитного.
По словам Козловой, суд удалился в совещательную комнату и огласит приговор 10 марта.
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В феврале 2024 года Мизулина написала в своем Telegram-канале, что благодаря подписчикам обратила внимание на "некоего треш-стримера Аслана из Ярославля, который в прямом эфире в YouTube избил человека". Зрители утверждали, что такие избиения происходят постоянно в ходе трансляций, в связи с чем Мизулина направила обращение в МВД России с просьбой провести проверку. Позже она сообщила, что треш-стример стал угрожать ей расправой.
Затем официальный представитель МВД РФ Ирина Волк опубликовала видео с задержанным в Ярославской области треш-стримером, на нем он говорит, что оскорбил Мизулину и признает свою вину.
В рамках административного дела об оскорблениях Дурдиев был оштрафован. По делу об угрозах была назначена психолого-лингвистическая экспертиза. Адвокат обвиняемого сообщал журналистам, что экспертиза не выявила угроз жизни в словах стримера в адрес Мизулиной.
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