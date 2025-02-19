Рейтинг@Mail.ru
Появились подробности по делу треш-стримера, угрожавшего Мизулиной - РИА Новости, 19.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:53 19.02.2025 (обновлено: 14:54 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/mizulina-2000299978.html
Появились подробности по делу треш-стримера, угрожавшего Мизулиной
Появились подробности по делу треш-стримера, угрожавшего Мизулиной - РИА Новости, 19.02.2025
Появились подробности по делу треш-стримера, угрожавшего Мизулиной
Гособвинение запросило четыре с половиной года лишения свободы треш-стримеру из Ярославля Аслану Дурдиеву, обвиняемому, в частности, в угрозах в адрес главы... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T14:53:00+03:00
2025-02-19T14:54:00+03:00
происшествия
ярославль
россия
ярославская область
екатерина мизулина
ирина волк
лига безопасного интернета
ярославский областной суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/09/1977250518_0:151:1000:714_1920x0_80_0_0_3ea1695033428776205fe88f0df18772.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 19 фев - РИА Новости. Гособвинение запросило четыре с половиной года лишения свободы треш-стримеру из Ярославля Аслану Дурдиеву, обвиняемому, в частности, в угрозах в адрес главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова. Дурдиев обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (часть 1 статьи 111 УК РФ) и угрозе убийством (часть 1 статьи 119 УК РФ). По версии обвинения, подсудимый 22 июня 2021 года в Ярославле в ходе внезапно возникшего конфликта избил 28-летнего местного жителя, обезобразив тому лицо, а в ночь на 13 февраля 2024 года пьяным дома в ходе онлайн-трансляции высказал в адрес Мизулиной "угрозу убийством путем физической расправы, при этом использовал ненормативную лексику и множественные оскорбления". Козлова рассказала, что в Кировском районном суде Ярославля в среду прошли прения по уголовному делу треш-стримера. "Гособвинение запросило подсудимому 4 года 6 месяцев лишения свободы", - сообщила собеседница. Она отметила, что адвокат просил суд оправдать его подзащитного. По словам Козловой, суд удалился в совещательную комнату и огласит приговор 10 марта. В феврале 2024 года Мизулина написала в своем Telegram-канале, что благодаря подписчикам обратила внимание на "некоего треш-стримера Аслана из Ярославля, который в прямом эфире в YouTube избил человека". Зрители утверждали, что такие избиения происходят постоянно в ходе трансляций, в связи с чем Мизулина направила обращение в МВД России с просьбой провести проверку. Позже она сообщила, что треш-стример стал угрожать ей расправой. Затем официальный представитель МВД РФ Ирина Волк опубликовала видео с задержанным в Ярославской области треш-стримером, на нем он говорит, что оскорбил Мизулину и признает свою вину. В рамках административного дела об оскорблениях Дурдиев был оштрафован. По делу об угрозах была назначена психолого-лингвистическая экспертиза. Адвокат обвиняемого сообщал журналистам, что экспертиза не выявила угроз жизни в словах стримера в адрес Мизулиной.
https://ria.ru/20250219/podmoskove-2000287735.html
https://ria.ru/20241014/mizulina-1977991891.html
https://ria.ru/20241121/mizulina-1985078481.html
ярославль
россия
ярославская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/09/1977250518_0:57:1000:807_1920x0_80_0_0_4a8308799f97ee9f805090795f225802.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ярославль, россия, ярославская область, екатерина мизулина, ирина волк, лига безопасного интернета, ярославский областной суд
Происшествия, Ярославль, Россия, Ярославская область, Екатерина Мизулина, Ирина Волк, Лига безопасного интернета, Ярославский областной суд
Появились подробности по делу треш-стримера, угрожавшего Мизулиной

Обвинение запросило 4,5 года колонии угрожавшему Мизулиной стримеру Дурдиеву

Аслан Дурдиев
Аслан Дурдиев - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Аслан Дурдиев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЯРОСЛАВЛЬ, 19 фев - РИА Новости. Гособвинение запросило четыре с половиной года лишения свободы треш-стримеру из Ярославля Аслану Дурдиеву, обвиняемому, в частности, в угрозах в адрес главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова.
Дурдиев обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (часть 1 статьи 111 УК РФ) и угрозе убийством (часть 1 статьи 119 УК РФ). По версии обвинения, подсудимый 22 июня 2021 года в Ярославле в ходе внезапно возникшего конфликта избил 28-летнего местного жителя, обезобразив тому лицо, а в ночь на 13 февраля 2024 года пьяным дома в ходе онлайн-трансляции высказал в адрес Мизулиной "угрозу убийством путем физической расправы, при этом использовал ненормативную лексику и множественные оскорбления".
Стример Дон Грязь. Кадр трансляции - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
В Подмосковье задержали треш-стримера за видео с унижением женщины
14:04
Козлова рассказала, что в Кировском районном суде Ярославля в среду прошли прения по уголовному делу треш-стримера.
"Гособвинение запросило подсудимому 4 года 6 месяцев лишения свободы", - сообщила собеседница.
Она отметила, что адвокат просил суд оправдать его подзащитного.
По словам Козловой, суд удалился в совещательную комнату и огласит приговор 10 марта.
Глава Лиги безопасного Интернета, член Общественной палаты Российской Федерации Екатерина Мизулина - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Треш-стример из Ярославля перечислил деньги Мизулиной за моральный ущерб
14 октября 2024, 17:08
В феврале 2024 года Мизулина написала в своем Telegram-канале, что благодаря подписчикам обратила внимание на "некоего треш-стримера Аслана из Ярославля, который в прямом эфире в YouTube избил человека". Зрители утверждали, что такие избиения происходят постоянно в ходе трансляций, в связи с чем Мизулина направила обращение в МВД России с просьбой провести проверку. Позже она сообщила, что треш-стример стал угрожать ей расправой.
Затем официальный представитель МВД РФ Ирина Волк опубликовала видео с задержанным в Ярославской области треш-стримером, на нем он говорит, что оскорбил Мизулину и признает свою вину.
В рамках административного дела об оскорблениях Дурдиев был оштрафован. По делу об угрозах была назначена психолого-лингвистическая экспертиза. Адвокат обвиняемого сообщал журналистам, что экспертиза не выявила угроз жизни в словах стримера в адрес Мизулиной.
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
Мизулина примет участие в суде по делу об угрозах от треш-стримера
21 ноября 2024, 19:37
 
ПроисшествияЯрославльРоссияЯрославская областьЕкатерина МизулинаИрина ВолкЛига безопасного интернетаЯрославский областной суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала