https://ria.ru/20250219/minstroy-2000206317.html

Минстрой предложил вернуться к идее единого платежного документа за ЖКУ

Минстрой предложил вернуться к идее единого платежного документа за ЖКУ - РИА Новости, 19.02.2025

Минстрой предложил вернуться к идее единого платежного документа за ЖКУ

В России следует ввести едины платежный документ за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), заявил глава Минстроя России Ирек Файзуллин на заседании комитета Госдумы РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T08:10:00+03:00

2025-02-19T08:10:00+03:00

2025-02-19T08:10:00+03:00

жкх

россия

ирек файзуллин

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

госдума рф

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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. В России следует ввести едины платежный документ за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), заявил глава Минстроя России Ирек Файзуллин на заседании комитета Госдумы по ЖКХ. На заседании обсуждался вопрос, влияет ли наличие прямого договора на собираемость платежей за ЖКУ, то есть когда эту функция идет не от управляющей организации, а напрямую от ресурсоснабжающих компаний. "Личное мое мнение, должна быть единая платежка, единый оператор в регионе по сбору средств, и не должно быть прямых договоров", - сказал Файзуллин. Идея внедрения единого документа для платежей за жилищно-коммунальные услуги обсуждалась и ранее. Минстрой предлагал перейти к электронным платежным документам, которые будут формироваться в ГИС ЖКХ.

https://realty.ria.ru/20250218/gosduma-2000053885.html

https://ria.ru/20250114/minstroj-1993558046.html

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жкх, россия, ирек файзуллин, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), госдума рф, общество