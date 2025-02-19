https://ria.ru/20250219/minoborony-2000228448.html

Минобороны показало кадры освобождения Свердликово в Курской области

Минобороны показало кадры освобождения Свердликово в Курской области - РИА Новости, 19.02.2025

Минобороны показало кадры освобождения Свердликово в Курской области

Минобороны РФ показало видео освобождения населенного пункта Свердликово в Суджанском районе Курской области штурмовыми подразделениями двух полков Тульской... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T10:27:00+03:00

2025-02-19T10:27:00+03:00

2025-02-19T10:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

суджанский район

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воздушно-десантные войска россии

безопасность

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Минобороны РФ показало видео освобождения населенного пункта Свердликово в Суджанском районе Курской области штурмовыми подразделениями двух полков Тульской воздушно-десантной дивизии и Новороссийской десантно-штурмовой дивизии (горной). На кадрах - движение колонны, работа артиллерийских орудий, уничтожение военнослужащих ВСУ с дронов, работа дронами-камикадзе по украинской технике, а также сбор тел украинских военных. "В Свердликово обстановка остается сложной. В настоящее время населенный пункт освобожден. Занят частями и подразделениями ВС РФ до самого конца населенного пункта. На данный момент вышли на государственную границу и продолжаем удерживать населенный пункт", - сказал на видео командир подразделения с позывным "Мастер". По его словам, противник в Свердликово был закреплен серьезно, выбить его с позиций было непросто. На начальном этапе тульские десантники, используя результаты огневого поражения авиацией, артиллерией и БПЛА, проводя штурмовые действия, захватили северную часть населенного пункта Свердликово и взяли под контроль дорогу Суджа - Рыльск. "Встретив ожесточенное сопротивление противника, штурмовые подразделения, ведя разведывательно-поисковые действия, передвигаясь от укрытия к укрытию, выбили противника с занятых им ранее подготовленных позиций. В дальнейшем во взаимодействии со штурмовиками 56-го гвардейского десантно-штурмового полка из Феодосии, которые вели штурмовые действия в западной части населенного пункта, продвигаясь по разным сторонам от реки Локня, десантники 51-го полка продолжили штурм населенного пункта", - сообщило Минобороны РФ. Отмечается, что противник подвез резервы, часть из которых была уничтожена ударами артиллерии и БПЛА. "Понимая значимость Свердликово в обороне Суджи, противник пытался удержать населенный пункт, но ему это не удалось. Часть противника была уничтожена, другая часть была взята в плен", - уточнили в ведомстве. После освобождения населенного пункта от ВСУ десантники закрепили флаг России и флаг ВДВ на воинском мемориале в честь обеды в Великой Отечественной войне.

https://ria.ru/20250127/minoborony-1995792548.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250206/minoborony-1997773363.html

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Кадры освобождения российскими военными Свердликово в Курской области Российские военные в ходе освобождения Свердликово в Курской области взяли под контроль дорогу Суджа-Рыльск, сообщили в Минобороны. Кадры освобождения, о котором сообщалось в середине января, привели в военном ведомстве. 2025-02-19T10:27 true PT1M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, суджанский район, курская область, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, безопасность