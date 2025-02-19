https://ria.ru/20250219/minoborony-2000215329.html

ВС России взяли под контроль дорогу Суджа — Рыльск в Курской области

ВС России взяли под контроль дорогу Суджа — Рыльск в Курской области - РИА Новости, 19.02.2025

ВС России взяли под контроль дорогу Суджа — Рыльск в Курской области

Российские войска при освобождении Свердликово в Курской области взяли под контроль дорогу Суджа — Рыльск, сообщило Минобороны. РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T09:24:00+03:00

2025-02-19T09:24:00+03:00

2025-02-19T10:34:00+03:00

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Российские войска при освобождении Свердликово в Курской области взяли под контроль дорогу Суджа — Рыльск, сообщило Минобороны."На начальном этапе тульские десантники, используя результаты огневого поражения авиацией, артиллерией и БПЛА, проводя штурмовые действия, захватили северную часть населенного пункта Свердликово и взяли под контроль дорогу Суджа — Рыльск", — говорится в релизе.В освобождении населенного пункта принимали участие штурмовые подразделения двух полков Тульской воздушно-десантной дивизии и Новороссийской десантно-штурмовой дивизии (горной)."Понимая значимость Свердликово в обороне Суджи, противник пытался удержать населенный пункт, но ему это не удалось. Часть противника была уничтожена, другая часть была взята в плен", — заявили в Минобороны.После освобождения населенного пункта от ВСУ десантники закрепили флаги России и ВДВ на воинском мемориале в честь Победы в Великой Отечественной войне.Рано утром 6 августа прошлого года украинские боевики вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. Сейчас армия планомерно выдавливает противника из региона.По последним данным Минобороны, за период боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 61 530 военнослужащих и 370 танков.

https://ria.ru/20250219/svo-1999866207.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Кадры освобождения российскими военными Свердликово в Курской области Российские военные в ходе освобождения Свердликово в Курской области взяли под контроль дорогу Суджа-Рыльск, сообщили в Минобороны. Кадры освобождения, о котором сообщалось в середине января, привели в военном ведомстве. 2025-02-19T09:24 true PT1M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

суджа, россия, рыльск, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, курская область, воздушно-десантные войска россии