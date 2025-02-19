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ВС России взяли под контроль дорогу Суджа — Рыльск в Курской области - РИА Новости, 19.02.2025
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09:24 19.02.2025 (обновлено: 10:34 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/minoborony-2000215329.html
ВС России взяли под контроль дорогу Суджа — Рыльск в Курской области
ВС России взяли под контроль дорогу Суджа — Рыльск в Курской области - РИА Новости, 19.02.2025
ВС России взяли под контроль дорогу Суджа — Рыльск в Курской области
Российские войска при освобождении Свердликово в Курской области взяли под контроль дорогу Суджа — Рыльск, сообщило Минобороны. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T09:24:00+03:00
2025-02-19T10:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
суджа
россия
рыльск
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
курская область
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Российские войска при освобождении Свердликово в Курской области взяли под контроль дорогу Суджа — Рыльск, сообщило Минобороны."На начальном этапе тульские десантники, используя результаты огневого поражения авиацией, артиллерией и БПЛА, проводя штурмовые действия, захватили северную часть населенного пункта Свердликово и взяли под контроль дорогу Суджа — Рыльск", — говорится в релизе.В освобождении населенного пункта принимали участие штурмовые подразделения двух полков Тульской воздушно-десантной дивизии и Новороссийской десантно-штурмовой дивизии (горной)."Понимая значимость Свердликово в обороне Суджи, противник пытался удержать населенный пункт, но ему это не удалось. Часть противника была уничтожена, другая часть была взята в плен", — заявили в Минобороны.После освобождения населенного пункта от ВСУ десантники закрепили флаги России и ВДВ на воинском мемориале в честь Победы в Великой Отечественной войне.Рано утром 6 августа прошлого года украинские боевики вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. Сейчас армия планомерно выдавливает противника из региона.По последним данным Минобороны, за период боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 61 530 военнослужащих и 370 танков.
https://ria.ru/20250219/svo-1999866207.html
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Кадры освобождения российскими военными Свердликово в Курской области
Российские военные в ходе освобождения Свердликово в Курской области взяли под контроль дорогу Суджа-Рыльск, сообщили в Минобороны. Кадры освобождения, о котором сообщалось в середине января, привели в военном ведомстве.
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суджа, россия, рыльск, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, курская область, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Суджа, Россия, Рыльск, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Курская область, Воздушно-десантные войска России
ВС России взяли под контроль дорогу Суджа — Рыльск в Курской области

ВС России взяли под контроль дорогу Суджа — Рыльск при освобождении Свердликово

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Российские войска при освобождении Свердликово в Курской области взяли под контроль дорогу Суджа — Рыльск, сообщило Минобороны.
"На начальном этапе тульские десантники, используя результаты огневого поражения авиацией, артиллерией и БПЛА, проводя штурмовые действия, захватили северную часть населенного пункта Свердликово и взяли под контроль дорогу Суджа — Рыльск", — говорится в релизе.
© ИнфографикаРоссийские войска освободили Свердликово в Курской области
Российские войска освободили Свердликово в Курской области
© Инфографика
Российские войска освободили Свердликово в Курской области. Архивное фото

Ведомство объявило о взятии Свердликово подразделениями группировки войск "Север" 17 февраля.

В освобождении населенного пункта принимали участие штурмовые подразделения двух полков Тульской воздушно-десантной дивизии и Новороссийской десантно-штурмовой дивизии (горной).
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"Понимая значимость Свердликово в обороне Суджи, противник пытался удержать населенный пункт, но ему это не удалось. Часть противника была уничтожена, другая часть была взята в плен", — заявили в Минобороны.
После освобождения населенного пункта от ВСУ десантники закрепили флаги России и ВДВ на воинском мемориале в честь Победы в Великой Отечественной войне.
Рано утром 6 августа прошлого года украинские боевики вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. Сейчас армия планомерно выдавливает противника из региона.
По последним данным Минобороны, за период боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 61 530 военнослужащих и 370 танков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеСуджаРоссияРыльскБезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныКурская областьВоздушно-десантные войска России
 
 
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