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Бойцы ВС России организовали в зоне спецоперации музей трофейного оружия - РИА Новости, 19.02.2025
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Бойцы ВС России организовали в зоне спецоперации музей трофейного оружия
Бойцы ВС России организовали в зоне спецоперации музей трофейного оружия - РИА Новости, 19.02.2025
Бойцы ВС России организовали в зоне спецоперации музей трофейного оружия
Российские военнослужащие из Сахалина организовали уникальный музей трофейного оружия в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T05:17:00+03:00
2025-02-19T05:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сахалин
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Российские военнослужащие из Сахалина организовали уникальный музей трофейного оружия в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, военнослужащие 39-й гвардейской мотострелковой бригады Восточного Военного округа захватывают множество трофейного оружия и личных вещей украинских военнослужащих. "В музее, который был основан в январе 2023 года, можно увидеть различные виды стрелкового вооружения, боеприпасов, ручных гранат, экипировки и снаряжения, в большинстве случаев, натовского производства", - говорится в сообщении. Отмечается, что работами по обустройству выставки и подготовкой экспонатов занимается военнослужащий с позывным "Гор", которого называют "хранителем музея". "На данный момент музей состоит из двух залов: в первом находятся образцы оружия, боеприпасов, БпЛА и экипировки, а во втором – фотографии, сделанные бойцами на передовой", - сообщили в министерстве. Уточняется, что все собранные экспонаты уже приведены в небоевое состояние и в ближайшее время будут переданы в южно-сахалинский музейно-мемориальный комплекс "Победа", где их смогут увидеть жители и гости региона.
https://ria.ru/20250219/spetsoperatsiya-2000197245.html
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россия, сахалин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сахалин
Бойцы ВС России организовали в зоне спецоперации музей трофейного оружия

Минобороны: бойцы из Сахалина организовали в зоне СВО музей трофейного оружия

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Российские военнослужащие из Сахалина организовали уникальный музей трофейного оружия в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, военнослужащие 39-й гвардейской мотострелковой бригады Восточного Военного округа захватывают множество трофейного оружия и личных вещей украинских военнослужащих.
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"В музее, который был основан в январе 2023 года, можно увидеть различные виды стрелкового вооружения, боеприпасов, ручных гранат, экипировки и снаряжения, в большинстве случаев, натовского производства", - говорится в сообщении.
Отмечается, что работами по обустройству выставки и подготовкой экспонатов занимается военнослужащий с позывным "Гор", которого называют "хранителем музея".
"На данный момент музей состоит из двух залов: в первом находятся образцы оружия, боеприпасов, БпЛА и экипировки, а во втором – фотографии, сделанные бойцами на передовой", - сообщили в министерстве.
Уточняется, что все собранные экспонаты уже приведены в небоевое состояние и в ближайшее время будут переданы в южно-сахалинский музейно-мемориальный комплекс "Победа", где их смогут увидеть жители и гости региона.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСахалин
 
 
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