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Минюст внес владельца норвежской газеты в список нежелательных организаций - РИА Новости, 19.02.2025
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17:47 19.02.2025 (обновлено: 17:48 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/minjust-2000365490.html
Минюст внес владельца норвежской газеты в список нежелательных организаций
Минюст внес владельца норвежской газеты в список нежелательных организаций - РИА Новости, 19.02.2025
Минюст внес владельца норвежской газеты в список нежелательных организаций
Министерство юстиции России внесло в перечень нежелательных неправительственных организаций владельца норвежской интернет-газеты Barents Observer, следует из... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T17:47:00+03:00
2025-02-19T17:48:00+03:00
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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Министерство юстиции России внесло в перечень нежелательных неправительственных организаций владельца норвежской интернет-газеты Barents Observer, следует из соответствующего реестра ведомства. "The Independent Barents Observer AS ("Независимый Баренц Обозреватель") (Королевство Норвегия)", - значится в перечне. Ранее Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность The Independent Barents Observer AS, являющейся владельцем интернет-издания The Barents Observer. По данным ведомства, значительная часть публикуемых материалов имеет ярко выраженную антироссийскую направленность. Их подготовкой занимаются покинувшие страну граждане РФ, включенные в реестр иностранных агентов или в перечень террористов и экстремистов. Статьи направлены на стимулирование протестных настроений среди населения северных регионов России, ужесточение антироссийских санкций, необходимость наращивания военного присутствия НАТО у российских границ. Значительное количество распространяемых организацией сведений посвящено дискредитации деятельности российской армии, не пренебрегают авторы и пропагандой нетрадиционных ценностей, отметили в Минюсте. Финансируется публикация материалов на русском языке иностранными неправительственными организациями, деятельность которых признана нежелательной.
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РИА Новости
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5
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96
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7 495 645-6601
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353
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в мире, россия, нато, происшествия
В мире, Россия, НАТО, Происшествия
Минюст внес владельца норвежской газеты в список нежелательных организаций

Минюст внес в список нежелательных норвежскую интернет-газету Barents Observer

© Фото : Министерство юстиции Российской ФедерацииЗдание Министерства юстиции РФ
Здание Министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© Фото : Министерство юстиции Российской Федерации
Здание Министерства юстиции РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Министерство юстиции России внесло в перечень нежелательных неправительственных организаций владельца норвежской интернет-газеты Barents Observer, следует из соответствующего реестра ведомства.
"The Independent Barents Observer AS ("Независимый Баренц Обозреватель") (Королевство Норвегия)", - значится в перечне.
Ранее Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность The Independent Barents Observer AS, являющейся владельцем интернет-издания The Barents Observer. По данным ведомства, значительная часть публикуемых материалов имеет ярко выраженную антироссийскую направленность. Их подготовкой занимаются покинувшие страну граждане РФ, включенные в реестр иностранных агентов или в перечень террористов и экстремистов.
Статьи направлены на стимулирование протестных настроений среди населения северных регионов России, ужесточение антироссийских санкций, необходимость наращивания военного присутствия НАТО у российских границ. Значительное количество распространяемых организацией сведений посвящено дискредитации деятельности российской армии, не пренебрегают авторы и пропагандой нетрадиционных ценностей, отметили в Минюсте.
Финансируется публикация материалов на русском языке иностранными неправительственными организациями, деятельность которых признана нежелательной.
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