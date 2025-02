https://ria.ru/20250219/minjust-2000365490.html

Минюст внес владельца норвежской газеты в список нежелательных организаций

Минюст внес владельца норвежской газеты в список нежелательных организаций - РИА Новости, 19.02.2025

Минюст внес владельца норвежской газеты в список нежелательных организаций

Министерство юстиции России внесло в перечень нежелательных неправительственных организаций владельца норвежской интернет-газеты Barents Observer, следует из... РИА Новости, 19.02.2025

МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Министерство юстиции России внесло в перечень нежелательных неправительственных организаций владельца норвежской интернет-газеты Barents Observer, следует из соответствующего реестра ведомства. "The Independent Barents Observer AS ("Независимый Баренц Обозреватель") (Королевство Норвегия)", - значится в перечне. Ранее Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность The Independent Barents Observer AS, являющейся владельцем интернет-издания The Barents Observer. По данным ведомства, значительная часть публикуемых материалов имеет ярко выраженную антироссийскую направленность. Их подготовкой занимаются покинувшие страну граждане РФ, включенные в реестр иностранных агентов или в перечень террористов и экстремистов. Статьи направлены на стимулирование протестных настроений среди населения северных регионов России, ужесточение антироссийских санкций, необходимость наращивания военного присутствия НАТО у российских границ. Значительное количество распространяемых организацией сведений посвящено дискредитации деятельности российской армии, не пренебрегают авторы и пропагандой нетрадиционных ценностей, отметили в Минюсте. Финансируется публикация материалов на русском языке иностранными неправительственными организациями, деятельность которых признана нежелательной.

россия

2025

Новости

