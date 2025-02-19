Минюст внес владельца норвежской газеты в список нежелательных организаций
Минюст внес в список нежелательных норвежскую интернет-газету Barents Observer
Здание Министерства юстиции РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Министерство юстиции России внесло в перечень нежелательных неправительственных организаций владельца норвежской интернет-газеты Barents Observer, следует из соответствующего реестра ведомства.
"The Independent Barents Observer AS ("Независимый Баренц Обозреватель") (Королевство Норвегия)", - значится в перечне.
Ранее Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность The Independent Barents Observer AS, являющейся владельцем интернет-издания The Barents Observer. По данным ведомства, значительная часть публикуемых материалов имеет ярко выраженную антироссийскую направленность. Их подготовкой занимаются покинувшие страну граждане РФ, включенные в реестр иностранных агентов или в перечень террористов и экстремистов.
Статьи направлены на стимулирование протестных настроений среди населения северных регионов России, ужесточение антироссийских санкций, необходимость наращивания военного присутствия НАТО у российских границ. Значительное количество распространяемых организацией сведений посвящено дискредитации деятельности российской армии, не пренебрегают авторы и пропагандой нетрадиционных ценностей, отметили в Минюсте.
Финансируется публикация материалов на русском языке иностранными неправительственными организациями, деятельность которых признана нежелательной.
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