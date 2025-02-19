https://ria.ru/20250219/ministr-2000219725.html

Появились подробности о задержании министра транспорта Челябинской области

Появились подробности о задержании министра транспорта Челябинской области - РИА Новости, 19.02.2025

Появились подробности о задержании министра транспорта Челябинской области

Задержанный министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев подозревается в растрате в особо крупном размере, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T09:45:00+03:00

2025-02-19T09:45:00+03:00

2025-02-19T09:51:00+03:00

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 19 фев – РИА Новости. Задержанный министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев подозревается в растрате в особо крупном размере, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.Ранее УФСБ России по Челябинской области подтвердило информацию о задержании министра Нечаева."Ему вменяется часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере)", - сказал собеседник агентства.В министерстве дорожного хозяйства и транспорта региона проводятся обыски, добавил он.На сайте министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области указывается, что к работе министра Нечаев приступил с 8 ноября 2019 года.

https://ria.ru/20250218/primore-1999992103.html

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происшествия, челябинская область, россия