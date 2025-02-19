Рейтинг@Mail.ru
Появились подробности о задержании министра транспорта Челябинской области - РИА Новости, 19.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:45 19.02.2025 (обновлено: 09:51 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/ministr-2000219725.html
Появились подробности о задержании министра транспорта Челябинской области
Появились подробности о задержании министра транспорта Челябинской области - РИА Новости, 19.02.2025
Появились подробности о задержании министра транспорта Челябинской области
Задержанный министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев подозревается в растрате в особо крупном размере, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T09:45:00+03:00
2025-02-19T09:51:00+03:00
происшествия
челябинская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000220609_0:0:1269:713_1920x0_80_0_0_34fbb27c790a68d39b3982898681afb7.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 19 фев – РИА Новости. Задержанный министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев подозревается в растрате в особо крупном размере, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.Ранее УФСБ России по Челябинской области подтвердило информацию о задержании министра Нечаева."Ему вменяется часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере)", - сказал собеседник агентства.В министерстве дорожного хозяйства и транспорта региона проводятся обыски, добавил он.На сайте министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области указывается, что к работе министра Нечаев приступил с 8 ноября 2019 года.
https://ria.ru/20250218/primore-1999992103.html
https://ria.ru/20250218/rastrata-1999959750.html
челябинская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000220609_0:0:951:713_1920x0_80_0_0_770e6ba7af2c5f6eccddcba4c8307858.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, челябинская область, россия
Происшествия, Челябинская область, Россия
Появились подробности о задержании министра транспорта Челябинской области

Задержанного министра транспорта Челябинской области заподозрили в растрате

© УФСБ России по Челябинской областиЗадержанный министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев. Кадр видео
Задержанный министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© УФСБ России по Челябинской области
Задержанный министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев. Кадр видео
Читать ria.ru в
Дзен
ЧЕЛЯБИНСК, 19 фев – РИА Новости. Задержанный министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев подозревается в растрате в особо крупном размере, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
Ранее УФСБ России по Челябинской области подтвердило информацию о задержании министра Нечаева.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
В Приморье экс-депутата приговорили к девяти годам за взятки
Вчера, 10:59
"Ему вменяется часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере)", - сказал собеседник агентства.
В министерстве дорожного хозяйства и транспорта региона проводятся обыски, добавил он.
На сайте министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области указывается, что к работе министра Нечаев приступил с 8 ноября 2019 года.
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
На Колыме экс-главу почты обвинили в растрате 2,5 миллиона рублей
Вчера, 05:34
 
ПроисшествияЧелябинская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала