По указу администрации Трампа задерживают больше мигрантов без судимости
NBC: число задержанных в ICE мигрантов выросло более чем на 1,8 тысячи человек
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonСотрудник ммиграционной и таможенной полиции США
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Сотрудник ммиграционной и таможенной полиции США. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Число задержанных в иммиграционных центрах США без судимости или предъявленных обвинений за первые две недели февраля выросло более чем на 1,8 тысячи человек, что составляет 41% от общего числа новых задержаний за этот период, несмотря на заявления администрации президента Дональда Трампа о приоритете арестов преступников, передает телеканал NBC со ссылкой на новые данные иммиграционной и таможенной полиции (ICE).
Трамп ранее подписал указ, предписывающий Пентагону и министерству внутренней безопасности подготовить 30-тысячный миграционный центр на базе в Гуантанамо для содержания самых опасных преступников-нелегалов.
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"Число задержанных в центрах ICE мигрантов, не имеющих судимости или открытых уголовных дел, увеличилось более чем на 1 800 в первые две недели февраля, что составляет 41% от общего числа новых задержанных за этот период - 4 422 человека", - приводит телеканал данные нового отчета.
По данным NBC News, общее число задержанных ICE мигрантов возросло с 39 238 в начале февраля до 41 169 к середине месяца. При этом предельная вместимость центров ICE по стране составляет 41 500 человек.
Представитель Министерства внутренней безопасности США Триша Маклафлин, комментируя новые данные, заявила, что мигранты без уголовного прошлого зачастую "далеки от невиновности", однако отказалась предоставить дополнительные подробности.
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При предыдущем президенте США Джо Байдене был зафиксирован рекордный уровень нелегальной миграции в США через южную границу. По официальной статистике пограничников США, с января 2021 года по настоящее время границу США без документов пересекли более 8 миллионов мигрантов.
В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
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