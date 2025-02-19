https://ria.ru/20250219/merts-2000193630.html

Мерц заявил, что в случае провала ХДС/ХСС к власти в Германии придет АдГ

Мерц заявил, что в случае провала ХДС/ХСС к власти в Германии придет АдГ - РИА Новости, 19.02.2025

Мерц заявил, что в случае провала ХДС/ХСС к власти в Германии придет АдГ

В случае, если Христианско-демократический союз (ХДС) после победы на выборах в Германии не сможет решить миграционный и экономический кризисы, то к власти... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T03:49:00+03:00

2025-02-19T03:49:00+03:00

2025-02-19T06:11:00+03:00

в мире

австрия

германия

россия

фридрих мерц

сара вагенкнехт

хдс/хсс

австрийская народная партия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973160908_0:334:2960:1998_1920x0_80_0_0_67b6a5721ce37215a3c3fce1082777b3.jpg

ПОТСДАМ, 19 фев - РИА Новости. В случае, если Христианско-демократический союз (ХДС) после победы на выборах в Германии не сможет решить миграционный и экономический кризисы, то к власти после следующих выборов в 2029 году придет правая "Альтернатива для Германии" (АдГ), заявил кандидат в канцлеры от христианских демократов Фридрих Мерц. "Нам нужен настоящий разворот в миграционной и экономической политике. И если нам это не удастся, то в 2029 году мы будем говорить не просто об очередной смене правительства в Германии. Если нам это не удастся, то в 2029 году в Германии одержат триумфальную победу (Правые — Прим. ред.) популисты", — заявил он в ходе предвыборного мероприятия в Потсдаме, передает с места событий корреспондент РИА Новости. Он подчеркнул при этом, что ХДС/ХСС "ни в коем случае" не пойдут на коалицию с АдГ после предстоящих 23 февраля выборов в Германии."Посмотрите на Австрию. К чему приводит то, когда думают, что можно приручить, усмирить или уменьшить влияние правых популистов (имеется в виду Австрийская партия свободы (АПС) — ред.), дав им участвовать в правительстве. Происходит прямо противоположное", — добавил он.Выборы в национальный совет (нижняя палата парламента) Австрии прошли 29 сентября 2024 года. АПС по их итогам получила лучший результат за свою историю, набрав почти 29 процентов голосов. Австрийская народная партия по итогам выборов заняла второе место с показателем около 26% голосов, на третьем месте — Социал-демократическая партия Австрии, получившая около 21 процента голосов. Также в новый состав парламента прошли NEOS и "Зеленые".Несмотря на победу АПС, коалиционные переговоры в Австрии в настоящее время так и не увенчались успехом. Ранее Мерц признал, что в партии есть сторонники коалиции с "Альтернативой для Германии" (АдГ) и хороших отношений с Россией, но это исключено. За несколько часов до прибытия в Потсдам, Мерц в ходе схожего предвыборного мероприятия в городе Галле заявил, что "однажды" необходимо будет предпринять "серьезную попытку" вновь наладить хорошие отношения с Россией, но в настоящее время нужно "защищаться, если мы хотим сохранить то, что понимаем как свободное и демократическое общество".Досрочные выборы в Германии пройдут 23 февраля. Согласно данным последнего опроса компании YouGov, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) остается лидером в предвыборной гонке. За него готовы проголосовать 29 процентов респондентов. Рейтинг правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) составляет 21 процент, популярность Социал-демократической партии Германии (СДПГ) снизилась до 16 процентов. Поддержка "Зеленых" (12 процентов) и Левой партии (6 процентов) осталась на прежнем уровне. В бундестаг по-прежнему могла бы пройти и партия "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость" (ССВ) с рейтингом пять процентов, а Свободной демократической партии Германии (СвДП) не хватило бы для этого одного процента.

https://ria.ru/20250219/merts-2000188323.html

https://ria.ru/20250217/merts-1999775829.html

https://ria.ru/20250217/vaydel-1999739008.html

австрия

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, австрия, германия, россия, фридрих мерц, сара вагенкнехт, хдс/хсс, австрийская народная партия