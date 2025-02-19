https://ria.ru/20250219/merts-2000188323.html

Мерц признал, что в его партии есть сторонники коалиции с АдГ

Мерц признал, что в его партии есть сторонники коалиции с АдГ - РИА Новости, 19.02.2025

Мерц признал, что в его партии есть сторонники коалиции с АдГ

Кандидат в канцлеры Германии от Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц признал, что в партии есть сторонники коалиции с "Альтернативой для... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T01:43:00+03:00

2025-02-19T01:43:00+03:00

2025-02-19T01:43:00+03:00

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ПОТСДАМ, 19 фев - РИА Новости. Кандидат в канцлеры Германии от Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц признал, что в партии есть сторонники коалиции с "Альтернативой для Германии" (АдГ) и хороших отношений с РФ, но это исключено, такое заявление он сделал в ходе предвыборного мероприятия в Потсдаме, передаёт корреспондент РИА Новости. "С нами, а также со мной (во главе партии - ред.) не будет никакого сотрудничества с АдГ. Здесь в зале есть некоторые, кто думает иначе", - сказал Мерц. Политик перечислил такие позиции правой партии, как выход из НАТО, ЕС, валютного союза и налаживания хороших отношений с РФ, что Мерц охарактеризовал, как "сидение на коленях" у президента РФ Владимира Путина "в надежде получить там безопасность и мир". "Я бы продал душу ХДС, если бы пошёл по такому пути", - добавил он. За несколько часов до прибытия в Потсдам, Мерц в ходе схожего предвыборного мероприятия в городе Галле заявил, что "однажды" необходимо будет предпринять "серьёзную попытку" вновь наладить хорошие отношения с Россией, но в настоящее время нужно "защищаться, если мы хотим сохранить то, что понимаем как свободное и демократическое общество". Досрочные выборы в Германии пройдут 23 февраля. Согласно данным последнего опроса компании YouGov, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) остается лидером в предвыборной гонке. За него готовы проголосовать 29% респондентов. Рейтинг правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) составляет 21%, популярность Социал-демократической партии Германии (СДПГ) снизилась до 16%. Поддержка "Зеленых" (12%) и Левой партии (6%) осталась на прежнем уровне. В бундестаг по-прежнему могла бы пройти и партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) с рейтингом 5%, а Свободной демократической партии Германии (СвДП) с 4% сторонников не хватило бы для этого 1%.

https://ria.ru/20250217/merts-1999775829.html

https://ria.ru/20250215/peregovory-1999582713.html

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в мире, россия, потсдам, германия, фридрих мерц, владимир путин, сара вагенкнехт, хдс/хсс, нато, евросоюз