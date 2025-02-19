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Мерц признал, что в его партии есть сторонники коалиции с АдГ - РИА Новости, 19.02.2025
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01:43 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/merts-2000188323.html
Мерц признал, что в его партии есть сторонники коалиции с АдГ
Мерц признал, что в его партии есть сторонники коалиции с АдГ - РИА Новости, 19.02.2025
Мерц признал, что в его партии есть сторонники коалиции с АдГ
Кандидат в канцлеры Германии от Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц признал, что в партии есть сторонники коалиции с "Альтернативой для... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T01:43:00+03:00
2025-02-19T01:43:00+03:00
в мире
россия
потсдам
германия
фридрих мерц
владимир путин
сара вагенкнехт
хдс/хсс
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ПОТСДАМ, 19 фев - РИА Новости. Кандидат в канцлеры Германии от Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц признал, что в партии есть сторонники коалиции с "Альтернативой для Германии" (АдГ) и хороших отношений с РФ, но это исключено, такое заявление он сделал в ходе предвыборного мероприятия в Потсдаме, передаёт корреспондент РИА Новости. "С нами, а также со мной (во главе партии - ред.) не будет никакого сотрудничества с АдГ. Здесь в зале есть некоторые, кто думает иначе", - сказал Мерц. Политик перечислил такие позиции правой партии, как выход из НАТО, ЕС, валютного союза и налаживания хороших отношений с РФ, что Мерц охарактеризовал, как "сидение на коленях" у президента РФ Владимира Путина "в надежде получить там безопасность и мир". "Я бы продал душу ХДС, если бы пошёл по такому пути", - добавил он. За несколько часов до прибытия в Потсдам, Мерц в ходе схожего предвыборного мероприятия в городе Галле заявил, что "однажды" необходимо будет предпринять "серьёзную попытку" вновь наладить хорошие отношения с Россией, но в настоящее время нужно "защищаться, если мы хотим сохранить то, что понимаем как свободное и демократическое общество". Досрочные выборы в Германии пройдут 23 февраля. Согласно данным последнего опроса компании YouGov, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) остается лидером в предвыборной гонке. За него готовы проголосовать 29% респондентов. Рейтинг правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) составляет 21%, популярность Социал-демократической партии Германии (СДПГ) снизилась до 16%. Поддержка "Зеленых" (12%) и Левой партии (6%) осталась на прежнем уровне. В бундестаг по-прежнему могла бы пройти и партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) с рейтингом 5%, а Свободной демократической партии Германии (СвДП) с 4% сторонников не хватило бы для этого 1%.
https://ria.ru/20250217/merts-1999775829.html
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в мире, россия, потсдам, германия, фридрих мерц, владимир путин, сара вагенкнехт, хдс/хсс, нато, евросоюз
В мире, Россия, Потсдам, Германия, Фридрих Мерц, Владимир Путин, Сара Вагенкнехт, ХДС/ХСС, НАТО, Евросоюз
Мерц признал, что в его партии есть сторонники коалиции с АдГ

Мерц признал, что в его партии есть сторонники коалиции с АдГ и дружбы с Россией

© AP Photo / Markus SchreiberФридрих Мерц
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Фридрих Мерц. Архивное фото
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ПОТСДАМ, 19 фев - РИА Новости. Кандидат в канцлеры Германии от Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц признал, что в партии есть сторонники коалиции с "Альтернативой для Германии" (АдГ) и хороших отношений с РФ, но это исключено, такое заявление он сделал в ходе предвыборного мероприятия в Потсдаме, передаёт корреспондент РИА Новости.
"С нами, а также со мной (во главе партии - ред.) не будет никакого сотрудничества с АдГ. Здесь в зале есть некоторые, кто думает иначе", - сказал Мерц.
Олаф Шольц (СДПГ), Роберт Хабек (Зелёные), Фридрих Мерц (ХДС/ХСС) и Алиса Вайдель (АдГ) на теледебатах - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
Мерц стал победителем теледебатов между кандидатами в канцлеры ФРГ
17 февраля, 11:06
Политик перечислил такие позиции правой партии, как выход из НАТО, ЕС, валютного союза и налаживания хороших отношений с РФ, что Мерц охарактеризовал, как "сидение на коленях" у президента РФ Владимира Путина "в надежде получить там безопасность и мир".
"Я бы продал душу ХДС, если бы пошёл по такому пути", - добавил он.
За несколько часов до прибытия в Потсдам, Мерц в ходе схожего предвыборного мероприятия в городе Галле заявил, что "однажды" необходимо будет предпринять "серьёзную попытку" вновь наладить хорошие отношения с Россией, но в настоящее время нужно "защищаться, если мы хотим сохранить то, что понимаем как свободное и демократическое общество".
Досрочные выборы в Германии пройдут 23 февраля. Согласно данным последнего опроса компании YouGov, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) остается лидером в предвыборной гонке. За него готовы проголосовать 29% респондентов. Рейтинг правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) составляет 21%, популярность Социал-демократической партии Германии (СДПГ) снизилась до 16%. Поддержка "Зеленых" (12%) и Левой партии (6%) осталась на прежнем уровне. В бундестаг по-прежнему могла бы пройти и партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) с рейтингом 5%, а Свободной демократической партии Германии (СвДП) с 4% сторонников не хватило бы для этого 1%.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
Мерц назвал неприемлемыми переговоры России и США по Украине
15 февраля, 16:00
 
В миреРоссияПотсдамГерманияФридрих МерцВладимир ПутинСара ВагенкнехтХДС/ХССНАТОЕвросоюз
 
 
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