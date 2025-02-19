Медведев сравнил Зеленского с крысой
Медведев сравнил Зеленского с крысой и призвал провести срочную дератизацию
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на своей странице во "ВКонтакте" призвал тех, кто "кормил" Владимира Зеленского, провести срочную "дератизацию".
Медведев в соцсети сравнил Зеленского с загнанной в угол крысой, от которого можно ждать любой провокации для срыва урегулирования конфликта и продолжения войны до последнего украинца. Также зампред Совбеза допустил, что Зеленский может использовать все средства, вплоть до ударов по своим гражданам и применения "грязной бомбы", чтобы перевести "стрелки" от себя.
"Срочная дератизация снимет проблему. Причём лучше, если этим займутся именно те, кто раньше кормил мерзких серых крыс с длинными хвостами", - отметил Медведев.
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