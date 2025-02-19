https://ria.ru/20250219/medvedev-2000211685.html

Медведев сравнил Зеленского с крысой

Медведев сравнил Зеленского с крысой - РИА Новости, 19.02.2025

Медведев сравнил Зеленского с крысой

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на своей странице во "ВКонтакте" призвал тех, кто "кормил" Владимира Зеленского, провести... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T09:05:00+03:00

2025-02-19T09:05:00+03:00

2025-02-19T09:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на своей странице во "ВКонтакте" призвал тех, кто "кормил" Владимира Зеленского, провести срочную "дератизацию".Медведев в соцсети сравнил Зеленского с загнанной в угол крысой, от которого можно ждать любой провокации для срыва урегулирования конфликта и продолжения войны до последнего украинца. Также зампред Совбеза допустил, что Зеленский может использовать все средства, вплоть до ударов по своим гражданам и применения "грязной бомбы", чтобы перевести "стрелки" от себя."Срочная дератизация снимет проблему. Причём лучше, если этим займутся именно те, кто раньше кормил мерзких серых крыс с длинными хвостами", - отметил Медведев.

https://ria.ru/20250215/zelenskiy-1999497943.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, владимир зеленский, дмитрий медведев, украина