Рейтинг@Mail.ru
Медведев сравнил Зеленского с крысой - РИА Новости, 19.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:05 19.02.2025 (обновлено: 09:19 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/medvedev-2000211685.html
Медведев сравнил Зеленского с крысой
Медведев сравнил Зеленского с крысой - РИА Новости, 19.02.2025
Медведев сравнил Зеленского с крысой
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на своей странице во "ВКонтакте" призвал тех, кто "кормил" Владимира Зеленского, провести... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T09:05:00+03:00
2025-02-19T09:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
дмитрий медведев
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778830644_407:0:2968:1441_1920x0_80_0_0_fdeed42ef391aecc735cbf570e1789bb.jpg
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на своей странице во "ВКонтакте" призвал тех, кто "кормил" Владимира Зеленского, провести срочную "дератизацию".Медведев в соцсети сравнил Зеленского с загнанной в угол крысой, от которого можно ждать любой провокации для срыва урегулирования конфликта и продолжения войны до последнего украинца. Также зампред Совбеза допустил, что Зеленский может использовать все средства, вплоть до ударов по своим гражданам и применения "грязной бомбы", чтобы перевести "стрелки" от себя."Срочная дератизация снимет проблему. Причём лучше, если этим займутся именно те, кто раньше кормил мерзких серых крыс с длинными хвостами", - отметил Медведев.
https://ria.ru/20250215/zelenskiy-1999497943.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778830644_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_206f7b67291c0ad1cef8db8b88af3c8a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир зеленский, дмитрий медведев, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Дмитрий Медведев, Украина
Медведев сравнил Зеленского с крысой

Медведев сравнил Зеленского с крысой и призвал провести срочную дератизацию

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на своей странице во "ВКонтакте" призвал тех, кто "кормил" Владимира Зеленского, провести срочную "дератизацию".
Медведев в соцсети сравнил Зеленского с загнанной в угол крысой, от которого можно ждать любой провокации для срыва урегулирования конфликта и продолжения войны до последнего украинца. Также зампред Совбеза допустил, что Зеленский может использовать все средства, вплоть до ударов по своим гражданам и применения "грязной бомбы", чтобы перевести "стрелки" от себя.
"Срочная дератизация снимет проблему. Причём лучше, если этим займутся именно те, кто раньше кормил мерзких серых крыс с длинными хвостами", - отметил Медведев.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
Единственный шанс на спасение: Зеленский готов на самое страшное
15 февраля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийДмитрий МедведевУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала