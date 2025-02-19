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Медведев предупредил о провокациях от Зеленского для срыва переговоров - РИА Новости, 19.02.2025
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08:53 19.02.2025 (обновлено: 09:14 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/medvedev-2000210627.html
Медведев предупредил о провокациях от Зеленского для срыва переговоров
Медведев предупредил о провокациях от Зеленского для срыва переговоров - РИА Новости, 19.02.2025
Медведев предупредил о провокациях от Зеленского для срыва переговоров
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что от Владимира Зеленского можно ждать любой провокации для срыва урегулирования... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T08:53:00+03:00
2025-02-19T09:14:00+03:00
дмитрий медведев
россия
политика
владимир зеленский
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что от Владимира Зеленского можно ждать любой провокации для срыва урегулирования конфликта.Зампред Совбеза отметил, что Зеленский сейчас попал "в крайне неприятную ситуацию", и сравнил его с загнанной в угол крысой, поведение которой "может быть абсолютно непредсказуемым"."Она лихорадочно мечется, истошно пищит и, как правило, в таких случаях в конце концов бросается в контратаку. Поэтому от трясущегося грызуна с бегающими глазками можно ждать любой провокации с целью срыва урегулирования и для продолжения войны до последнего украинца", - написал Медведев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
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дмитрий медведев, россия, политика, владимир зеленский
Дмитрий Медведев, Россия, Политика, Владимир Зеленский
Медведев предупредил о провокациях от Зеленского для срыва переговоров

Медведев: от Зеленского можно ждать любой провокации для срыва переговоров

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что от Владимира Зеленского можно ждать любой провокации для срыва урегулирования конфликта.
Зампред Совбеза отметил, что Зеленский сейчас попал "в крайне неприятную ситуацию", и сравнил его с загнанной в угол крысой, поведение которой "может быть абсолютно непредсказуемым".
"Она лихорадочно мечется, истошно пищит и, как правило, в таких случаях в конце концов бросается в контратаку. Поэтому от трясущегося грызуна с бегающими глазками можно ждать любой провокации с целью срыва урегулирования и для продолжения войны до последнего украинца", - написал Медведев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Медведев заявил, что Зеленского загнали в угол
09:07
 
Дмитрий МедведевРоссияПолитикаВладимир Зеленский
 
 
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