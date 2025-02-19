https://ria.ru/20250219/medvedev-2000210627.html

Медведев предупредил о провокациях от Зеленского для срыва переговоров

Медведев предупредил о провокациях от Зеленского для срыва переговоров - РИА Новости, 19.02.2025

Медведев предупредил о провокациях от Зеленского для срыва переговоров

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что от Владимира Зеленского можно ждать любой провокации для срыва урегулирования... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T08:53:00+03:00

2025-02-19T08:53:00+03:00

2025-02-19T09:14:00+03:00

дмитрий медведев

россия

политика

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1a/1991479070_0:310:3090:2048_1920x0_80_0_0_0a3e7f6c57da8004d7dfbabbb50696ed.jpg

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что от Владимира Зеленского можно ждать любой провокации для срыва урегулирования конфликта.Зампред Совбеза отметил, что Зеленский сейчас попал "в крайне неприятную ситуацию", и сравнил его с загнанной в угол крысой, поведение которой "может быть абсолютно непредсказуемым"."Она лихорадочно мечется, истошно пищит и, как правило, в таких случаях в конце концов бросается в контратаку. Поэтому от трясущегося грызуна с бегающими глазками можно ждать любой провокации с целью срыва урегулирования и для продолжения войны до последнего украинца", - написал Медведев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

https://ria.ru/20250219/zelenskij-2000211444.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дмитрий медведев, россия, политика, владимир зеленский