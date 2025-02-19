https://ria.ru/20250219/mayning-2000188753.html

В России рассказали о выгодах промышленного майнинга криптовалют

В России рассказали о выгодах промышленного майнинга криптовалют - РИА Новости, 19.02.2025

В России рассказали о выгодах промышленного майнинга криптовалют

Промышленный майнинг криптовалют выгоден для многих участников энергосистемы России, в частности для нефтяных, сетевых и генерирующих компаний, заявили РИА... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T01:53:00+03:00

2025-02-19T01:53:00+03:00

2025-02-19T10:07:00+03:00

экономика

россия

иркутская область

забайкальский край

сергей безделов

bitriver

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981407514_0:108:3055:1826_1920x0_80_0_0_0a0aee51eae3211ec7c127469ea34122.jpg

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Промышленный майнинг криптовалют выгоден для многих участников энергосистемы России, в частности для нефтяных, сетевых и генерирующих компаний, заявили РИА Новости представители сферы промышленного майнинга. По словам заместителя гендиректора по коммуникациям компании BitRiver, крупнейшего оператора и импортера майнингового оборудования в России, Олега Огиенко, майнинг является инструментом полезной утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ) для энергообеспечения майнинговых дата-центров. "Майнинг за счет генерации на ПНГ не только снижает выбросы парниковых газов на 63% по сравнению со сжиганием на факелах и рассеиванием в атмосфере, но и помогает крупным нефтяным компаниям утилизировать его с пользой", - заявил он. "Заказчики отрасли промышленного майнинга - это источник дополнительных доходов сетевых компаний. Кроме того, размещение майнинговых ферм вблизи источников генерации оптимизирует работу сети, снижая потери при передаче энергии", - сказал директор Ассоциации промышленного майнинга Сергей Безделов. Он добавил, что промышленный майнинг может быть особенно полезен в регионах России с профицитом электроэнергии, где можно эффективно использовать избыточную мощность, продавая ее майнерам. Дата-центры служат резервным потребителем в моменты снижения общего спроса. Это помогает поддерживать баланс между производством и потреблением энергии. По мнению ассоциации, запрет майнинга не приводит к положительным эффектам и высвобождению энергетических мощностей, а порой даже является причиной всплеска незаконного майнинга. Промышленный же майнинг приносит много пользы в виде уплаты налогов, создании рабочих мест, обеспечении страны криптовалютной ликвидностью в рамках внешнеэкономической деятельности, решения задач в области искусственного интеллекта. Правительство РФ в связи с прогнозируемым дефицитом электроэнергии с 1 января 2025 года до 15 марта 2031 года полностью запретило майнинг криптовалют в 10 субъектах РФ. Частично, то есть в каждый осенне-зимний период до 2031 года, запрет введен и в отдельных частях Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края.

https://ria.ru/20250105/mayning-1992577275.html

https://ria.ru/20241128/mayning-1986125127.html

россия

иркутская область

забайкальский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, иркутская область, забайкальский край, сергей безделов, bitriver