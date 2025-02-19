Рейтинг@Mail.ru
В России рассказали о выгодах промышленного майнинга криптовалют - РИА Новости, 19.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:53 19.02.2025 (обновлено: 10:07 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/mayning-2000188753.html
В России рассказали о выгодах промышленного майнинга криптовалют
В России рассказали о выгодах промышленного майнинга криптовалют - РИА Новости, 19.02.2025
В России рассказали о выгодах промышленного майнинга криптовалют
Промышленный майнинг криптовалют выгоден для многих участников энергосистемы России, в частности для нефтяных, сетевых и генерирующих компаний, заявили РИА... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T01:53:00+03:00
2025-02-19T10:07:00+03:00
экономика
россия
иркутская область
забайкальский край
сергей безделов
bitriver
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981407514_0:108:3055:1826_1920x0_80_0_0_0a0aee51eae3211ec7c127469ea34122.jpg
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Промышленный майнинг криптовалют выгоден для многих участников энергосистемы России, в частности для нефтяных, сетевых и генерирующих компаний, заявили РИА Новости представители сферы промышленного майнинга. По словам заместителя гендиректора по коммуникациям компании BitRiver, крупнейшего оператора и импортера майнингового оборудования в России, Олега Огиенко, майнинг является инструментом полезной утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ) для энергообеспечения майнинговых дата-центров. "Майнинг за счет генерации на ПНГ не только снижает выбросы парниковых газов на 63% по сравнению со сжиганием на факелах и рассеиванием в атмосфере, но и помогает крупным нефтяным компаниям утилизировать его с пользой", - заявил он. "Заказчики отрасли промышленного майнинга - это источник дополнительных доходов сетевых компаний. Кроме того, размещение майнинговых ферм вблизи источников генерации оптимизирует работу сети, снижая потери при передаче энергии", - сказал директор Ассоциации промышленного майнинга Сергей Безделов. Он добавил, что промышленный майнинг может быть особенно полезен в регионах России с профицитом электроэнергии, где можно эффективно использовать избыточную мощность, продавая ее майнерам. Дата-центры служат резервным потребителем в моменты снижения общего спроса. Это помогает поддерживать баланс между производством и потреблением энергии. По мнению ассоциации, запрет майнинга не приводит к положительным эффектам и высвобождению энергетических мощностей, а порой даже является причиной всплеска незаконного майнинга. Промышленный же майнинг приносит много пользы в виде уплаты налогов, создании рабочих мест, обеспечении страны криптовалютной ликвидностью в рамках внешнеэкономической деятельности, решения задач в области искусственного интеллекта. Правительство РФ в связи с прогнозируемым дефицитом электроэнергии с 1 января 2025 года до 15 марта 2031 года полностью запретило майнинг криптовалют в 10 субъектах РФ. Частично, то есть в каждый осенне-зимний период до 2031 года, запрет введен и в отдельных частях Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края.
https://ria.ru/20250105/mayning-1992577275.html
https://ria.ru/20241128/mayning-1986125127.html
россия
иркутская область
забайкальский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981407514_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_1095352b24b8462606975a5be37efe94.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, иркутская область, забайкальский край, сергей безделов, bitriver
Экономика, Россия, Иркутская область, Забайкальский край, Сергей Безделов, BitRiver
В России рассказали о выгодах промышленного майнинга криптовалют

Замглавы BitRiver Огиенко: майнинг является инструментом полезной утилизации ПНГ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСотрудник возле стеллажей с фермами для майнинга криптовалют
Сотрудник возле стеллажей с фермами для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Сотрудник возле стеллажей с фермами для майнинга криптовалют. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Промышленный майнинг криптовалют выгоден для многих участников энергосистемы России, в частности для нефтяных, сетевых и генерирующих компаний, заявили РИА Новости представители сферы промышленного майнинга.
По словам заместителя гендиректора по коммуникациям компании BitRiver, крупнейшего оператора и импортера майнингового оборудования в России, Олега Огиенко, майнинг является инструментом полезной утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ) для энергообеспечения майнинговых дата-центров. "Майнинг за счет генерации на ПНГ не только снижает выбросы парниковых газов на 63% по сравнению со сжиганием на факелах и рассеиванием в атмосфере, но и помогает крупным нефтяным компаниям утилизировать его с пользой", - заявил он.
Криптовалюта биткоин - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
Эксперт оценил возможность частичного запрета майнинга криптовалют
5 января, 14:06
"Заказчики отрасли промышленного майнинга - это источник дополнительных доходов сетевых компаний. Кроме того, размещение майнинговых ферм вблизи источников генерации оптимизирует работу сети, снижая потери при передаче энергии", - сказал директор Ассоциации промышленного майнинга Сергей Безделов.
Он добавил, что промышленный майнинг может быть особенно полезен в регионах России с профицитом электроэнергии, где можно эффективно использовать избыточную мощность, продавая ее майнерам. Дата-центры служат резервным потребителем в моменты снижения общего спроса. Это помогает поддерживать баланс между производством и потреблением энергии.
По мнению ассоциации, запрет майнинга не приводит к положительным эффектам и высвобождению энергетических мощностей, а порой даже является причиной всплеска незаконного майнинга. Промышленный же майнинг приносит много пользы в виде уплаты налогов, создании рабочих мест, обеспечении страны криптовалютной ликвидностью в рамках внешнеэкономической деятельности, решения задач в области искусственного интеллекта.
Правительство РФ в связи с прогнозируемым дефицитом электроэнергии с 1 января 2025 года до 15 марта 2031 года полностью запретило майнинг криптовалют в 10 субъектах РФ. Частично, то есть в каждый осенне-зимний период до 2031 года, запрет введен и в отдельных частях Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края.
Стойка с асиками на одной из майнинговых ферм в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
Россиянам рассказали об ответственности за майнинг в жилых домах
28 ноября 2024, 02:51
 
ЭкономикаРоссияИркутская областьЗабайкальский крайСергей БезделовBitRiver
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала