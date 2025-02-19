https://ria.ru/20250219/mask-2000231682.html

Маск высказался о требовании Трампа к Зеленскому

Маск высказался о требовании Трампа к Зеленскому - РИА Новости, 19.02.2025

Маск высказался о требовании Трампа к Зеленскому

Учитывая, что мы должны защищать демократию, она должна быть", — написал он. РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T10:42:00+03:00

2025-02-19T10:42:00+03:00

2025-02-19T12:40:00+03:00

в мире

украина

дональд трамп

илон маск

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/06/1976607216_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_8fa754a9d6a07ac80b1fe519d1533153.jpg

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск поддержал заявление главы Белого дома Дональда Трампа о необходимости провести выборы на Украине. Об этом он написал в соцсети X. "Учитывая, что мы должны защищать демократию, она должна быть", — написал он. В среду Трамп поддержал необходимость проведения выборов на Украине, указав на низкий уровень поддержки Владимира Зеленского населением.Глава Белого дома напомнил, что на Украине "прошло много времени" с последних выборов, при этом рейтинг главы киевского режима упал до четырех процентов. Он также отметил, что вопрос избрания нового президента является не требованием России, а беспокоит "многие" страны.

https://ria.ru/20250219/mask-2000214965.html

https://ria.ru/20250219/sholts-2000223091.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, дональд трамп, илон маск, владимир зеленский