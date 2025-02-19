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Маск высказался о требовании Трампа к Зеленскому
Маск высказался о требовании Трампа к Зеленскому - РИА Новости, 19.02.2025
Маск высказался о требовании Трампа к Зеленскому
Учитывая, что мы должны защищать демократию, она должна быть", — написал он. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T10:42:00+03:00
2025-02-19T10:42:00+03:00
2025-02-19T12:40:00+03:00
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск поддержал заявление главы Белого дома Дональда Трампа о необходимости провести выборы на Украине. Об этом он написал в соцсети X. "Учитывая, что мы должны защищать демократию, она должна быть", — написал он. В среду Трамп поддержал необходимость проведения выборов на Украине, указав на низкий уровень поддержки Владимира Зеленского населением.Глава Белого дома напомнил, что на Украине "прошло много времени" с последних выборов, при этом рейтинг главы киевского режима упал до четырех процентов. Он также отметил, что вопрос избрания нового президента является не требованием России, а беспокоит "многие" страны.
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в мире, украина, дональд трамп, илон маск, владимир зеленский
В мире, Украина, Дональд Трамп, Илон Маск, Владимир Зеленский
Маск высказался о требовании Трампа к Зеленскому
Маск поддержал заявление Трампа о необходимости провести выборы на Украине