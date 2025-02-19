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Маск вновь высказался за "Альтернативу для Германии" - РИА Новости, 19.02.2025
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09:41 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/mask-2000215478.html
Маск вновь высказался за "Альтернативу для Германии"
Маск вновь высказался за "Альтернативу для Германии" - РИА Новости, 19.02.2025
Маск вновь высказался за "Альтернативу для Германии"
Американский миллиардер, глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США и предприниматель Илон Маск вновь высказался за правую партию... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T09:41:00+03:00
2025-02-19T09:41:00+03:00
в мире
германия
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илон маск
фридрих мерц
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Американский миллиардер, глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США и предприниматель Илон Маск вновь высказался за правую партию "Альтернатива для Германии" (АдГ), назвав ее поддержку на досрочных выборах в бундестаг "жизненно необходимой" для выживания страны. "Это жизненно необходимо", - написал Маск в соцсети X, комментируя публикацию одного из пользователей, заявившего, что немцам стоит голосовать за АдГ для выживания Германии. Маск на фоне грядущих выборов в бундестаг ранее заявлял, что правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) - единственная надежда ФРГ. До этого Маск написал в статье для немецкой газеты Welt, что правая партия АдГ является единственной политической силой ФРГ, способной спасти страну от превращения в "тень своего прежнего я". Публикация этого материала вызвала бурные споры как в редакции Welt, так и в Германии в целом: глава отдела мнений Welt Ева Мари Когель подала заявление об увольнении после выхода материала, а Фридрих Мерц назвал статью беспрецедентным вмешательством в выборы ФРГ. Это, впрочем, не остановило Маска, который позднее провел онлайн-разговор с сопредседателем АдГ и кандидатом в канцлеры Алисой Вайдель. Досрочные выборы в Германии пройдут 23 февраля. Согласно данным последнего опроса компании YouGov, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) остается лидером в предвыборной гонке. За него готовы проголосовать 29% респондентов. Рейтинг правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) составляет 21%, популярность Социал-демократической партии Германии (СДПГ) снизилась до 16%. Поддержка "Зеленых" (12%) и Левой партии (6%) осталась на прежнем уровне. В бундестаг по-прежнему могла бы пройти и партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) с рейтингом 5%, а Свободной демократической партии Германии (СвДП) с 4% сторонников не хватило бы для этого 1%.
https://ria.ru/20241231/vybory-1992124496.html
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в мире, германия, сша, илон маск, фридрих мерц, алиса вайдель, welt, хдс/хсс, левая (партия)
В мире, Германия, США, Илон Маск, Фридрих Мерц, Алиса Вайдель, Welt, ХДС/ХСС, Левая (партия)
Маск вновь высказался за "Альтернативу для Германии"

Маск назвал поддержку АдГ жизненно необходимой для выживания Германии

© AP Photo / Jae C. HongИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© AP Photo / Jae C. Hong
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Американский миллиардер, глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США и предприниматель Илон Маск вновь высказался за правую партию "Альтернатива для Германии" (АдГ), назвав ее поддержку на досрочных выборах в бундестаг "жизненно необходимой" для выживания страны.
"Это жизненно необходимо", - написал Маск в соцсети X, комментируя публикацию одного из пользователей, заявившего, что немцам стоит голосовать за АдГ для выживания Германии.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
Маск предсказал АдГ "эпическую" победу на выборах
31 декабря 2024, 05:26
Маск на фоне грядущих выборов в бундестаг ранее заявлял, что правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) - единственная надежда ФРГ.
До этого Маск написал в статье для немецкой газеты Welt, что правая партия АдГ является единственной политической силой ФРГ, способной спасти страну от превращения в "тень своего прежнего я". Публикация этого материала вызвала бурные споры как в редакции Welt, так и в Германии в целом: глава отдела мнений Welt Ева Мари Когель подала заявление об увольнении после выхода материала, а Фридрих Мерц назвал статью беспрецедентным вмешательством в выборы ФРГ. Это, впрочем, не остановило Маска, который позднее провел онлайн-разговор с сопредседателем АдГ и кандидатом в канцлеры Алисой Вайдель.
Досрочные выборы в Германии пройдут 23 февраля. Согласно данным последнего опроса компании YouGov, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) остается лидером в предвыборной гонке. За него готовы проголосовать 29% респондентов. Рейтинг правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) составляет 21%, популярность Социал-демократической партии Германии (СДПГ) снизилась до 16%. Поддержка "Зеленых" (12%) и Левой партии (6%) осталась на прежнем уровне. В бундестаг по-прежнему могла бы пройти и партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) с рейтингом 5%, а Свободной демократической партии Германии (СвДП) с 4% сторонников не хватило бы для этого 1%.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
Маск заявил, что только "Альтернатива для Германии" спасет немцев
20 декабря 2024, 11:31
 
В миреГерманияСШАИлон МаскФридрих МерцАлиса ВайдельWeltХДС/ХССЛевая (партия)
 
 
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