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Маск задал Европе неожиданный вопрос

Маск задал Европе неожиданный вопрос - РИА Новости, 19.02.2025

Маск задал Европе неожиданный вопрос

Американский миллиардер Илон Маск задался в соцсети X вопросом, от кого надо защищаться Европе."Подождите, почему американские налогоплательщики покрывают 2/3... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T09:20:00+03:00

2025-02-19T09:20:00+03:00

2025-02-19T09:26:00+03:00

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск задался в соцсети X вопросом, от кого надо защищаться Европе."Подождите, почему американские налогоплательщики покрывают 2/3 расходов на оборону Европы? Это не имеет смысла. Обороны от кого?" — написал он. Так Маск отреагировал на пост пользователя, который написал, что США тратят 3,5 процента своего ВВП на НАТО, и в то же время это составляет 67 процентов всех военных расходов альянса, хотя на Европу и Канаду приходится почти половина ВВП альянса. В феврале глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что страны НАТО остаются союзниками США, но должны тратить больше на оборону.

https://ria.ru/20250206/nato-1997630341.html

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в мире, илон маск, европа, сша, нато