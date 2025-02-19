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Маск задал Европе неожиданный вопрос - РИА Новости, 19.02.2025
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09:20 19.02.2025 (обновлено: 09:26 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/mask-2000214965.html
Маск задал Европе неожиданный вопрос
Маск задал Европе неожиданный вопрос - РИА Новости, 19.02.2025
Маск задал Европе неожиданный вопрос
Американский миллиардер Илон Маск задался в соцсети X вопросом, от кого надо защищаться Европе."Подождите, почему американские налогоплательщики покрывают 2/3... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T09:20:00+03:00
2025-02-19T09:26:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск задался в соцсети X вопросом, от кого надо защищаться Европе."Подождите, почему американские налогоплательщики покрывают 2/3 расходов на оборону Европы? Это не имеет смысла. Обороны от кого?" — написал он. Так Маск отреагировал на пост пользователя, который написал, что США тратят 3,5 процента своего ВВП на НАТО, и в то же время это составляет 67 процентов всех военных расходов альянса, хотя на Европу и Канаду приходится почти половина ВВП альянса. В феврале глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что страны НАТО остаются союзниками США, но должны тратить больше на оборону.
https://ria.ru/20250206/nato-1997630341.html
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в мире, илон маск, европа, сша, нато
В мире, Илон Маск, Европа, США, НАТО
Маск задал Европе неожиданный вопрос

Маск заявил, что американцам не имеет смысла покрывать расходы на оборону Европы

© AP Photo / Alex BrandonИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск задался в соцсети X вопросом, от кого надо защищаться Европе.

"Подождите, почему американские налогоплательщики покрывают 2/3 расходов на оборону Европы? Это не имеет смысла. Обороны от кого?" — написал он.

Так Маск отреагировал на пост пользователя, который написал, что США тратят 3,5 процента своего ВВП на НАТО, и в то же время это составляет 67 процентов всех военных расходов альянса, хотя на Европу и Канаду приходится почти половина ВВП альянса.

В феврале глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что страны НАТО остаются союзниками США, но должны тратить больше на оборону.
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В миреИлон МаскЕвропаСШАНАТО
 
 
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