Маск задал Европе неожиданный вопрос
Маск заявил, что американцам не имеет смысла покрывать расходы на оборону Европы
© AP Photo / Alex BrandonИлон Маск
© AP Photo / Alex Brandon
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск задался в соцсети X вопросом, от кого надо защищаться Европе.
"Подождите, почему американские налогоплательщики покрывают 2/3 расходов на оборону Европы? Это не имеет смысла. Обороны от кого?" — написал он.
Так Маск отреагировал на пост пользователя, который написал, что США тратят 3,5 процента своего ВВП на НАТО, и в то же время это составляет 67 процентов всех военных расходов альянса, хотя на Европу и Канаду приходится почти половина ВВП альянса.
В феврале глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что страны НАТО остаются союзниками США, но должны тратить больше на оборону.
"Подождите, почему американские налогоплательщики покрывают 2/3 расходов на оборону Европы? Это не имеет смысла. Обороны от кого?" — написал он.
Так Маск отреагировал на пост пользователя, который написал, что США тратят 3,5 процента своего ВВП на НАТО, и в то же время это составляет 67 процентов всех военных расходов альянса, хотя на Европу и Канаду приходится почти половина ВВП альянса.
В феврале глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что страны НАТО остаются союзниками США, но должны тратить больше на оборону.
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