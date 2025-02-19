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Сбежавшего из дома в Москве мальчика нашли в Нижнем Новгороде
Сбежавшего из дома в Москве мальчика нашли в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 19.02.2025
Сбежавшего из дома в Москве мальчика нашли в Нижнем Новгороде
Мальчика, сбежавшего из дома в Москве с семейными ценностями после общения с телефонными мошенниками, нашли в Нижнем Новгороде, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T16:12:00+03:00
2025-02-19T16:12:00+03:00
2025-02-19T16:12:00+03:00
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Мальчика, сбежавшего из дома в Москве с семейными ценностями после общения с телефонными мошенниками, нашли в Нижнем Новгороде, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. По предварительным данным, телефонные мошенники заставили мальчика вынести из дома все ценности. Детали произошедшего устанавливаются. "К настоящему времени ребенок найден в Нижнем Новгороде", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (Мошенничество).
https://ria.ru/20250128/moshenniki-1995813717.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, нижний новгород, россия
Происшествия, Москва, Нижний Новгород, Россия
Сбежавшего из дома в Москве мальчика нашли в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде нашли мальчика, вынесшего все ценности из дома в Москве