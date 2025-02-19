https://ria.ru/20250219/malchik-2000326394.html

Сбежавшего из дома в Москве мальчика нашли в Нижнем Новгороде

Сбежавшего из дома в Москве мальчика нашли в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 19.02.2025

Сбежавшего из дома в Москве мальчика нашли в Нижнем Новгороде

Мальчика, сбежавшего из дома в Москве с семейными ценностями после общения с телефонными мошенниками, нашли в Нижнем Новгороде, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T16:12:00+03:00

2025-02-19T16:12:00+03:00

2025-02-19T16:12:00+03:00

происшествия

москва

нижний новгород

россия

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Мальчика, сбежавшего из дома в Москве с семейными ценностями после общения с телефонными мошенниками, нашли в Нижнем Новгороде, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. По предварительным данным, телефонные мошенники заставили мальчика вынести из дома все ценности. Детали произошедшего устанавливаются. "К настоящему времени ребенок найден в Нижнем Новгороде", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (Мошенничество).

https://ria.ru/20250128/moshenniki-1995813717.html

москва

нижний новгород

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, нижний новгород, россия