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Макрон заявил, что мир на Украине должен учитывать интересы европейцев - РИА Новости, 19.02.2025
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23:03 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/makron-2000417989.html
Макрон заявил, что мир на Украине должен учитывать интересы европейцев
Макрон заявил, что мир на Украине должен учитывать интересы европейцев - РИА Новости, 19.02.2025
Макрон заявил, что мир на Украине должен учитывать интересы европейцев
Мир на Украине должен учитывать интересы европейцев, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети Х по итогам второго экстренного саммита ряда лидеров ЕС РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T23:03:00+03:00
2025-02-19T23:03:00+03:00
в мире
украина
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европа
эммануэль макрон
дональд трамп
метте фредериксен
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ПАРИЖ, 19 фев – РИА Новости. Мир на Украине должен учитывать интересы европейцев, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети Х по итогам второго экстренного саммита ряда лидеров ЕС и Канады по Украине в Париже. "Позиция Франции и ее партнеров ясна и едина. Мы желаем мира на Украине, который будет прочным и долгосрочным. Мы поддерживаем Украину и возьмем на себя все обязанности по обеспечению мира и безопасности в Европе. Это фундаментальный интерес Франции, и я являюсь его гарантом", - написал он. По его словам, европейские лидеры разделяют цель американского президента Дональда Трампа – "положить конец" конфликту. Он указал на ряд принципов, которых намерена придерживаться Европа. "Украина всегда должна оставаться союзником, а ее права уважаться. Мир должен быть прочным и сопровождаться надежными и заслуживающими доверия гарантиями. Необходимо учитывать интересы безопасности европейцев", - сказал он. Он отметил, что ЕС "убежден в необходимости увеличения расходов на оборону и безопасность для Европы и каждой из наших стран", добавив, что соответствующие "решения будут приняты в ближайшие дни и недели". Во встрече в среду приняли участие Исландия, Норвегия, страны Балтии (Литва, Эстония и Латвия), Чехия, Греция, Финляндия, Румыния, Швеция и Бельгия, а также Канада. Представители большинства из них присоединились к переговорам в формате видеоконференции. Первая аналогичная встреча состоялась в понедельник, на ней присутствовали в том числе лидеры ФРГ, Польши, Италии, Дании, а также генсек НАТО. Как сообщила итальянская газета Corriere della Sera, страны Евросоюза разделились по вопросу отправки миротворческого контингента на Украину. Некоторые члены ЕС - Франция, скандинавские государства и страны Балтии, представленные в Елисейском дворце премьером Дании Метте Фредериксен, - а также Великобритания заявили о своей готовности принять участие в отправке своих военных. В то же время, как отмечает издание, идея отправки миротворческого контингента не нашла поддержки у Испании, Польши и, в особенности, Германии, Италии. Отсутствовавшие на первом заседании лидеры, в особенности из стран Балтии, возмутились тем, что их не пригласили, обвинив Макрона в "высокомерии". Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.
https://ria.ru/20250215/makron-1999534301.html
https://ria.ru/20250218/makron-1999955495.html
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в мире, украина, франция, европа, эммануэль макрон, дональд трамп, метте фредериксен, евросоюз, нато
В мире, Украина, Франция, Европа, Эммануэль Макрон, Дональд Трамп, Метте Фредериксен, Евросоюз, НАТО
Макрон заявил, что мир на Украине должен учитывать интересы европейцев

Макрон убежден в необходимости увеличения расходов на оборону Европы

© AP Photo / Benoit TessierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© AP Photo / Benoit Tessier
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 19 фев – РИА Новости. Мир на Украине должен учитывать интересы европейцев, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети Х по итогам второго экстренного саммита ряда лидеров ЕС и Канады по Украине в Париже.
"Позиция Франции и ее партнеров ясна и едина. Мы желаем мира на Украине, который будет прочным и долгосрочным. Мы поддерживаем Украину и возьмем на себя все обязанности по обеспечению мира и безопасности в Европе. Это фундаментальный интерес Франции, и я являюсь его гарантом", - написал он.
Президент Франции Эммануэль Макрон выступает на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
Макрон сделал заявление о переговорах по завершению конфликта на Украине
15 февраля, 09:04
По его словам, европейские лидеры разделяют цель американского президента Дональда Трампа – "положить конец" конфликту. Он указал на ряд принципов, которых намерена придерживаться Европа.
"Украина всегда должна оставаться союзником, а ее права уважаться. Мир должен быть прочным и сопровождаться надежными и заслуживающими доверия гарантиями. Необходимо учитывать интересы безопасности европейцев", - сказал он.
Он отметил, что ЕС "убежден в необходимости увеличения расходов на оборону и безопасность для Европы и каждой из наших стран", добавив, что соответствующие "решения будут приняты в ближайшие дни и недели".
Во встрече в среду приняли участие Исландия, Норвегия, страны Балтии (Литва, Эстония и Латвия), Чехия, Греция, Финляндия, Румыния, Швеция и Бельгия, а также Канада. Представители большинства из них присоединились к переговорам в формате видеоконференции.
Дональд Трамп, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский во время встречи в Париже, Франция - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Макрон поговорил с Трампом и Зеленским
18 февраля, 03:11
Первая аналогичная встреча состоялась в понедельник, на ней присутствовали в том числе лидеры ФРГ, Польши, Италии, Дании, а также генсек НАТО.
Как сообщила итальянская газета Corriere della Sera, страны Евросоюза разделились по вопросу отправки миротворческого контингента на Украину. Некоторые члены ЕС - Франция, скандинавские государства и страны Балтии, представленные в Елисейском дворце премьером Дании Метте Фредериксен, - а также Великобритания заявили о своей готовности принять участие в отправке своих военных. В то же время, как отмечает издание, идея отправки миротворческого контингента не нашла поддержки у Испании, Польши и, в особенности, Германии, Италии.
Отсутствовавшие на первом заседании лидеры, в особенности из стран Балтии, возмутились тем, что их не пригласили, обвинив Макрона в "высокомерии".
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Украина разрушена, заявил Трамп
Вчера, 18:57
 
В миреУкраинаФранцияЕвропаЭммануэль МакронДональд ТрампМетте ФредериксенЕвросоюзНАТО
 
 
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