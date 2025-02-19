Макрон заявил, что мир на Украине должен учитывать интересы европейцев
Макрон убежден в необходимости увеличения расходов на оборону Европы
© AP Photo / Benoit TessierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Benoit Tessier
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 19 фев – РИА Новости. Мир на Украине должен учитывать интересы европейцев, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети Х по итогам второго экстренного саммита ряда лидеров ЕС и Канады по Украине в Париже.
По его словам, европейские лидеры разделяют цель американского президента Дональда Трампа – "положить конец" конфликту. Он указал на ряд принципов, которых намерена придерживаться Европа.
"Украина всегда должна оставаться союзником, а ее права уважаться. Мир должен быть прочным и сопровождаться надежными и заслуживающими доверия гарантиями. Необходимо учитывать интересы безопасности европейцев", - сказал он.
Он отметил, что ЕС "убежден в необходимости увеличения расходов на оборону и безопасность для Европы и каждой из наших стран", добавив, что соответствующие "решения будут приняты в ближайшие дни и недели".
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Как сообщила итальянская газета Corriere della Sera, страны Евросоюза разделились по вопросу отправки миротворческого контингента на Украину. Некоторые члены ЕС - Франция, скандинавские государства и страны Балтии, представленные в Елисейском дворце премьером Дании Метте Фредериксен, - а также Великобритания заявили о своей готовности принять участие в отправке своих военных. В то же время, как отмечает издание, идея отправки миротворческого контингента не нашла поддержки у Испании, Польши и, в особенности, Германии, Италии.
Отсутствовавшие на первом заседании лидеры, в особенности из стран Балтии, возмутились тем, что их не пригласили, обвинив Макрона в "высокомерии".
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.
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