https://ria.ru/20250219/makron-2000417989.html

Макрон заявил, что мир на Украине должен учитывать интересы европейцев

Макрон заявил, что мир на Украине должен учитывать интересы европейцев - РИА Новости, 19.02.2025

Макрон заявил, что мир на Украине должен учитывать интересы европейцев

Мир на Украине должен учитывать интересы европейцев, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети Х по итогам второго экстренного саммита ряда лидеров ЕС РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T23:03:00+03:00

2025-02-19T23:03:00+03:00

2025-02-19T23:03:00+03:00

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ПАРИЖ, 19 фев – РИА Новости. Мир на Украине должен учитывать интересы европейцев, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети Х по итогам второго экстренного саммита ряда лидеров ЕС и Канады по Украине в Париже. "Позиция Франции и ее партнеров ясна и едина. Мы желаем мира на Украине, который будет прочным и долгосрочным. Мы поддерживаем Украину и возьмем на себя все обязанности по обеспечению мира и безопасности в Европе. Это фундаментальный интерес Франции, и я являюсь его гарантом", - написал он. По его словам, европейские лидеры разделяют цель американского президента Дональда Трампа – "положить конец" конфликту. Он указал на ряд принципов, которых намерена придерживаться Европа. "Украина всегда должна оставаться союзником, а ее права уважаться. Мир должен быть прочным и сопровождаться надежными и заслуживающими доверия гарантиями. Необходимо учитывать интересы безопасности европейцев", - сказал он. Он отметил, что ЕС "убежден в необходимости увеличения расходов на оборону и безопасность для Европы и каждой из наших стран", добавив, что соответствующие "решения будут приняты в ближайшие дни и недели". Во встрече в среду приняли участие Исландия, Норвегия, страны Балтии (Литва, Эстония и Латвия), Чехия, Греция, Финляндия, Румыния, Швеция и Бельгия, а также Канада. Представители большинства из них присоединились к переговорам в формате видеоконференции. Первая аналогичная встреча состоялась в понедельник, на ней присутствовали в том числе лидеры ФРГ, Польши, Италии, Дании, а также генсек НАТО. Как сообщила итальянская газета Corriere della Sera, страны Евросоюза разделились по вопросу отправки миротворческого контингента на Украину. Некоторые члены ЕС - Франция, скандинавские государства и страны Балтии, представленные в Елисейском дворце премьером Дании Метте Фредериксен, - а также Великобритания заявили о своей готовности принять участие в отправке своих военных. В то же время, как отмечает издание, идея отправки миротворческого контингента не нашла поддержки у Испании, Польши и, в особенности, Германии, Италии. Отсутствовавшие на первом заседании лидеры, в особенности из стран Балтии, возмутились тем, что их не пригласили, обвинив Макрона в "высокомерии". Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.

https://ria.ru/20250215/makron-1999534301.html

https://ria.ru/20250218/makron-1999955495.html

https://ria.ru/20250219/tramp-2000382435.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, франция, европа, эммануэль макрон, дональд трамп, метте фредериксен, евросоюз, нато