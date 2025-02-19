https://ria.ru/20250219/makron-2000307910.html

Макрон хочет войны из-за притязаний на третий срок, заявили во Франции

Макрон хочет войны из-за притязаний на третий срок, заявили во Франции - РИА Новости, 19.02.2025

Макрон хочет войны из-за притязаний на третий срок, заявили во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон хочет войны, в том числе для того, чтобы подтвердить притязания на третий срок, он отрезал Францию от диалога, мира и... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T15:14:00+03:00

2025-02-19T15:14:00+03:00

2025-02-19T15:14:00+03:00

в мире

россия

сша

украина

эммануэль макрон

флориан филиппо

дональд туск

патриот

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152329/53/1523295356_0:295:5184:3211_1920x0_80_0_0_402fdd5116bc7ff27d89cb79a75113e1.jpg

ПАРИЖ, 19 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон хочет войны, в том числе для того, чтобы подтвердить притязания на третий срок, он отрезал Францию от диалога, мира и процветания, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Лидер "Патриотов" напомнил, что Макрон назвал Россию "экзистенциальной угрозой" - сразу после того, как РФ и США объявили о начале налаживания отношений. "Он отрезал нас от развития, от мира, от диалога, процветания. А затем предложил политическим партиям обсудить это. Конечно, он хочет вести войну. На то есть много причин, особенно для оправдания третьего срока в хаосе. Как Зеленский, который уже как год не избранный", - написал Филиппо в соцсети X. Он отметил, что политические партии, которые согласятся принять участие во встрече с Макроном, станут участниками "этого безумия и этого сверхзловещего, опасного сценария". В понедельник в Париже по инициативе Макрона прошел неформальный саммит ряда европейских лидеров для обсуждения Украины и безопасности в Европе в свете переговоров президентов РФ и США. Встреча закончилась без итоговых заявлений. Организатор, Макрон, не вышел к прессе, а премьер Польши Дональд Туск заявил журналистам, что никаких решений по Украине на саммите не было принято. Макрон позднее в интервью французским СМИ сообщил о планах провести еще одну такую встречу в среду, на этот раз состав участников будет расширен за счет Канады и государств Европы, не представленных на саммите в понедельник. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.

https://ria.ru/20250219/peskov-2000243799.html

https://ria.ru/20250219/pushkov-2000199398.html

https://ria.ru/20250219/makron-2000188906.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, украина, эммануэль макрон, флориан филиппо, дональд туск, патриот, мюнхенская конференция по безопасности