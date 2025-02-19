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Макрон хочет войны из-за притязаний на третий срок, заявили во Франции - РИА Новости, 19.02.2025
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15:14 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/makron-2000307910.html
Макрон хочет войны из-за притязаний на третий срок, заявили во Франции
Макрон хочет войны из-за притязаний на третий срок, заявили во Франции - РИА Новости, 19.02.2025
Макрон хочет войны из-за притязаний на третий срок, заявили во Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон хочет войны, в том числе для того, чтобы подтвердить притязания на третий срок, он отрезал Францию от диалога, мира и... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T15:14:00+03:00
2025-02-19T15:14:00+03:00
в мире
россия
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украина
эммануэль макрон
флориан филиппо
дональд туск
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ПАРИЖ, 19 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон хочет войны, в том числе для того, чтобы подтвердить притязания на третий срок, он отрезал Францию от диалога, мира и процветания, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Лидер "Патриотов" напомнил, что Макрон назвал Россию "экзистенциальной угрозой" - сразу после того, как РФ и США объявили о начале налаживания отношений. "Он отрезал нас от развития, от мира, от диалога, процветания. А затем предложил политическим партиям обсудить это. Конечно, он хочет вести войну. На то есть много причин, особенно для оправдания третьего срока в хаосе. Как Зеленский, который уже как год не избранный", - написал Филиппо в соцсети X. Он отметил, что политические партии, которые согласятся принять участие во встрече с Макроном, станут участниками "этого безумия и этого сверхзловещего, опасного сценария". В понедельник в Париже по инициативе Макрона прошел неформальный саммит ряда европейских лидеров для обсуждения Украины и безопасности в Европе в свете переговоров президентов РФ и США. Встреча закончилась без итоговых заявлений. Организатор, Макрон, не вышел к прессе, а премьер Польши Дональд Туск заявил журналистам, что никаких решений по Украине на саммите не было принято. Макрон позднее в интервью французским СМИ сообщил о планах провести еще одну такую встречу в среду, на этот раз состав участников будет расширен за счет Канады и государств Европы, не представленных на саммите в понедельник. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.
https://ria.ru/20250219/peskov-2000243799.html
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в мире, россия, сша, украина, эммануэль макрон, флориан филиппо, дональд туск, патриот, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Россия, США, Украина, Эммануэль Макрон, Флориан Филиппо, Дональд Туск, Патриот, Мюнхенская конференция по безопасности
Макрон хочет войны из-за притязаний на третий срок, заявили во Франции

Филиппо: Макрон хочет войны, чтобы подтвердить притязания на третий срок

© AP Photo / Pool/ Тhibault CamusПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© AP Photo / Pool/ Тhibault Camus
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 19 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон хочет войны, в том числе для того, чтобы подтвердить притязания на третий срок, он отрезал Францию от диалога, мира и процветания, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
Лидер "Патриотов" напомнил, что Макрон назвал Россию "экзистенциальной угрозой" - сразу после того, как РФ и США объявили о начале налаживания отношений.
Москва - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
В Кремле не подтвердили получение запроса о контакте с Макроном
11:33
"Он отрезал нас от развития, от мира, от диалога, процветания. А затем предложил политическим партиям обсудить это. Конечно, он хочет вести войну. На то есть много причин, особенно для оправдания третьего срока в хаосе. Как Зеленский, который уже как год не избранный", - написал Филиппо в соцсети X.
Он отметил, что политические партии, которые согласятся принять участие во встрече с Макроном, станут участниками "этого безумия и этого сверхзловещего, опасного сценария".
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
"Чудо-воин": Пушков жестко высмеял планы Макрона
05:54
В понедельник в Париже по инициативе Макрона прошел неформальный саммит ряда европейских лидеров для обсуждения Украины и безопасности в Европе в свете переговоров президентов РФ и США. Встреча закончилась без итоговых заявлений. Организатор, Макрон, не вышел к прессе, а премьер Польши Дональд Туск заявил журналистам, что никаких решений по Украине на саммите не было принято. Макрон позднее в интервью французским СМИ сообщил о планах провести еще одну такую встречу в среду, на этот раз состав участников будет расширен за счет Канады и государств Европы, не представленных на саммите в понедельник.
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.
Эмманюэль Макрон - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Макрон заявил, что Париж и Лондон не исключают отправку военных на Украину
01:56
 
В миреРоссияСШАУкраинаЭммануэль МакронФлориан ФилиппоДональд ТускПатриотМюнхенская конференция по безопасности
 
 
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