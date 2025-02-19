https://ria.ru/20250219/makron-2000206954.html

Макрон выступил с призывом по Украине

Макрон выступил с призывом по Украине - РИА Новости, 19.02.2025

Макрон выступил с призывом по Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости прямого диалога между Россией и Украиной для прекращения конфликта. Об этом он написал в соцсети X. Он РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T08:20:00+03:00

2025-02-19T08:20:00+03:00

2025-02-19T10:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

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эммануэль макрон

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луис инасиу лула да силва

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости прямого диалога между Россией и Украиной для прекращения конфликта. Об этом он написал в соцсети X. Он отметил, что провел телефонный разговор с главой Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой. "Мы вместе верим, что мира на Украине можно достичь только путем переговоров, объединив Россию и Украину за одним столом", — заявил он. В понедельник в Париже по инициативе Макрона прошел неформальный саммит с участием европейских лидеров для обсуждения Украины и безопасности в Европе в свете переговоров России и США. Одним из ключевых вопросов стала возможная отправка западных военных на Украину. Как отметили эксперты, консенсус по этому вопросу, вероятно, не был достигнут.Во вторник в Эр-Рияде состоялись переговоры делегаций России и США, они продлились 4,5 часа. Москва и Вашингтон обсудили двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине и подготовку встречи лидеров двух стран.После них Макрон заявил, что готов провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в подходящий момент.

https://ria.ru/20250219/zelenskiy-2000211276.html

https://ria.ru/20250219/sholts-2000223091.html

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в мире, украина, эммануэль макрон, россия, луис инасиу лула да силва