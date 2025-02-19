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Макрон заявил, что Париж и Лондон не исключают отправку военных на Украину - РИА Новости, 19.02.2025
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01:56 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/makron-2000188906.html
Макрон заявил, что Париж и Лондон не исключают отправку военных на Украину
Макрон заявил, что Париж и Лондон не исключают отправку военных на Украину - РИА Новости, 19.02.2025
Макрон заявил, что Париж и Лондон не исключают отправку военных на Украину
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж и Лондон рассматривают возможность отправки экспертов или военных на Украину за пределы зоны конфликта в... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T01:56:00+03:00
2025-02-19T01:56:00+03:00
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ПАРИЖ, 19 фев – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж и Лондон рассматривают возможность отправки экспертов или военных на Украину за пределы зоны конфликта в качестве гарантии безопасности после заключения мирного соглашения. Французский лидер дал интервью ряду СМИ, в том числе и газете Parisien. В нем Макрон подчеркнул, что Франция не планирует сейчас отправлять войска "на фронт" на Украину, однако не исключил отправку военных туда после заключения мира. "(Прежде всего - ред.) перевооружить, переоснастить украинцев. Далее направить экспертов или даже войска в ограниченном плане, за пределы любой зоны конфликта, чтобы успокоить украинцев и показать солидарность. Это то, над чем мы размышляем с британцами. И третье решение – это вступление в НАТО", - приводит Parisien слова Макрона о возможных гарантиях безопасности для Киева. Французский президент также заявил, что в рамках мирных переговоров можно было бы принять решение "о проведении в рамках мандата ООН операции по поддержанию мира, которая проходила бы вдоль линии фронта", пишет газета. Агентство Ассошиэйтед Пресс утверждало, что ряд стран Европы тайно работают над планом отправки войск на Украину для "помощи в обеспечении выполнения" будущего мирного соглашения с Россией. По данным СМИ, европейцы начали изучение вариантов около года назад, при этом Великобритания и Франция стоят в авангарде этих усилий. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в 2024 году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
https://ria.ru/20250219/makron-2000182188.html
https://ria.ru/20250218/makron-2000177118.html
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в мире, украина, франция, россия, эммануэль макрон, дмитрий песков, нато, оон, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Украина, Франция, Россия, Эммануэль Макрон, Дмитрий Песков, НАТО, ООН, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Макрон заявил, что Париж и Лондон не исключают отправку военных на Украину

Макрон: Париж и Лондон не исключают отправку экспертов или военных на Украину

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЭмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Эмманюэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 19 фев – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж и Лондон рассматривают возможность отправки экспертов или военных на Украину за пределы зоны конфликта в качестве гарантии безопасности после заключения мирного соглашения.
Французский лидер дал интервью ряду СМИ, в том числе и газете Parisien. В нем Макрон подчеркнул, что Франция не планирует сейчас отправлять войска "на фронт" на Украину, однако не исключил отправку военных туда после заключения мира.
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Макрон не считает саммит в Париже реакцией на действия США
00:27
"(Прежде всего - ред.) перевооружить, переоснастить украинцев. Далее направить экспертов или даже войска в ограниченном плане, за пределы любой зоны конфликта, чтобы успокоить украинцев и показать солидарность. Это то, над чем мы размышляем с британцами. И третье решение – это вступление в НАТО", - приводит Parisien слова Макрона о возможных гарантиях безопасности для Киева.
Французский президент также заявил, что в рамках мирных переговоров можно было бы принять решение "о проведении в рамках мандата ООН операции по поддержанию мира, которая проходила бы вдоль линии фронта", пишет газета.
Агентство Ассошиэйтед Пресс утверждало, что ряд стран Европы тайно работают над планом отправки войск на Украину для "помощи в обеспечении выполнения" будущего мирного соглашения с Россией. По данным СМИ, европейцы начали изучение вариантов около года назад, при этом Великобритания и Франция стоят в авангарде этих усилий.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в 2024 году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Макрон заявил, что готов поговорить с Путиным
Вчера, 23:08
 
В миреУкраинаФранцияРоссияЭммануэль МакронДмитрий ПесковНАТОООНСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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