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Пресс-конференция Лаврова после выступления в Госдуме. Прямая трансляция
Пресс-конференция Лаврова после выступления в Госдуме. Прямая трансляция - РИА Новости, 19.02.2025
Пресс-конференция Лаврова после выступления в Госдуме. Прямая трансляция
Глава МИД России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию в Госдуме. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T13:03:00+03:00
2025-02-19T13:03:00+03:00
2025-02-19T14:11:00+03:00
сергей лавров
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Глава МИД России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию в Госдуме.
РИА Новости
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4.7
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Пресс-подход Лаврова после выступления в Госдуме РФ
Пресс-подход Лаврова после выступления в Госдуме РФ
2025-02-19T13:03
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PT7M30S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, видео
Сергей Лавров
Пресс-конференция Лаврова после выступления в Госдуме. Прямая трансляция
Глава МИД России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию в Госдуме.
2025-02-19T13:03
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PT7M30S
Пресс-конференция Лаврова после выступления в Госдуме. Прямая трансляция
Читать ria.ru в
Глава МИД России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию в Госдуме.