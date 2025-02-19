https://ria.ru/20250219/likhachev-2000239288.html

Часть электроэнергии с ЗАЭС могут направить в Крым

Часть электроэнергии с ЗАЭС могут направить в Крым - РИА Новости, 19.02.2025

Часть электроэнергии с ЗАЭС могут направить в Крым

Запорожская АЭС после планируемого перезапуска будет снабжать электроэнергией новые регионы РФ и Крым, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом"... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T11:13:00+03:00

2025-02-19T11:13:00+03:00

2025-02-19T12:02:00+03:00

запорожская аэс

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

алексей лихачев

россия

донбасс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925957808_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_378da88c5fe633fe36719dc4df055ed1.jpg

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Запорожская АЭС после планируемого перезапуска будет снабжать электроэнергией новые регионы РФ и Крым, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев."Росатом" готовит большую программу перезапуска Запорожской АЭС, ее могут утвердить в течение полутора месяцев, возобновить же работу ЗАЭС получится, как только это позволит военно-политическая обстановка, сказал Лихачев в интервью телеканалу "Россия 24"."Надо понимать, что это достаточно большой объем электроэнергии - 6 гигаватт... Сетевой оператор распишет нам наше служение для того, чтобы запитать потребителей Донбасса, наших новых регионов. Возможно, какая-то часть электроэнергии уйдет на Крым", - отметил он.

https://ria.ru/20250213/likhachev-1999161510.html

россия

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", алексей лихачев, россия, донбасс