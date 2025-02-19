https://ria.ru/20250219/likhachev-2000239288.html
Часть электроэнергии с ЗАЭС могут направить в Крым
Часть электроэнергии с ЗАЭС могут направить в Крым - РИА Новости, 19.02.2025
Часть электроэнергии с ЗАЭС могут направить в Крым
Запорожская АЭС после планируемого перезапуска будет снабжать электроэнергией новые регионы РФ и Крым, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом"... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T11:13:00+03:00
2025-02-19T11:13:00+03:00
2025-02-19T12:02:00+03:00
запорожская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
алексей лихачев
россия
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Запорожская АЭС после планируемого перезапуска будет снабжать электроэнергией новые регионы РФ и Крым, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев."Росатом" готовит большую программу перезапуска Запорожской АЭС, ее могут утвердить в течение полутора месяцев, возобновить же работу ЗАЭС получится, как только это позволит военно-политическая обстановка, сказал Лихачев в интервью телеканалу "Россия 24"."Надо понимать, что это достаточно большой объем электроэнергии - 6 гигаватт... Сетевой оператор распишет нам наше служение для того, чтобы запитать потребителей Донбасса, наших новых регионов. Возможно, какая-то часть электроэнергии уйдет на Крым", - отметил он.
https://ria.ru/20250213/likhachev-1999161510.html
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запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", алексей лихачев, россия, донбасс
Запорожская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Алексей Лихачев, Россия, Донбасс
Часть электроэнергии с ЗАЭС могут направить в Крым
Лихачев: часть электроэнергии с ЗАЭС могут направить в Крым